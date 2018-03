Pilz erwartet sich formelle Erklärung und Entschuldigung für Spindeleggers gestriges Fernbleiben

Interner Vorbereitungstermin kann nicht wichtiger sein als aktuell wichtigste außenpolitische Frage

Wien (OTS) - Außenminister Spindelegger hat heute im Nationalrat versucht, sein gestriges Fernbleiben von der Syrien-Debatte mit "Vorbereitungen auf ein Treffen mit Vertretern von Serbien und Kosovo am Sonntag" zu rechtfertigen. Spindeleggers Teilnahme an der Debatte war mit ihm vereinbart, bei der Terminplanung wurde auf ihn Rücksicht genommen. Der Minister hat gestern den Nationalrat nicht einmal informiert, dass er die Vereinbarung bricht und nicht kommt. Er hat einfach geschwänzt. "Der Minister hat mit seinem Versuch der Rechtfertigung den Nationalrat ein weiteres Mal brüskiert", stellt der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz fest. "Ein interner Vorbereitungstermin ist ihm wichtiger als die Antwort auf die aktuell wichtigste außenpolitische Frage im Nationalrat."

Noch nie hat ein Minister mit einer derartigen Begründung den Nationalrat geschwänzt. Pilz fordert daher die Nationalratspräsidentin Prammer auf, hier eine Klarstellung zu verlangen: "Ich erwarte, dass die Präsidentin vom Außenminister eine formelle Erklärung und Entschuldigung fordert." Sollte diese Erklärung unzureichend ausfallen oder die formelle Entschuldigung verweigert werden, muss die Opposition eine Frage klären: "Dann müssen wir klären, ob Michael Spindelegger noch als Außenminister tragbar ist", kündigt Pilz an. Eines ist für Pilz jedenfalls klar:

"Nicht unsere Soldaten am Golan sind in diesen Tagen die Feiglinge. Nur ein Außenminister, der sich vor dem Nationalrat drückt, muss sich diesen Vorwurf gefallen lassen", schließt Pilz.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at