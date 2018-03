FPÖ-Hübner: Schändliche Haltung der Bundesregierung gegenüber Milos Zeman

Die Verharmlosung der Vertreibung der Sudetendeutschen ist unerträglich

Wien (OTS) - Wie bereits im Außenpolitischen Ausschuss am 5. Juni haben sich die Regierungsparteien auch bei der gestrigen Sitzung des Nationalrates geweigert, die menschenverachtenden Aussagen des tschechischen Präsidenten Milos Zeman zu verurteilen. Im Zuge seines Österreich-Besuchs im April hatte Zeman die Sudetendeutschen kollektiv als Nazi-Kollaborateure beschimpft und deren Vertreibung nach dem Krieg verharmlost, da sie ja "moderater" als die Todesstrafe gewesen sei.

NAbg. Dr. Johannes Hübner, außen- und europapolitischer Sprecher der FPÖ, brachte daher gestern den folgenden Entschließungsantrag ein:

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, die bedenklichen Aussagen des tschechischen Staatspräsidenten bzgl. der Vertreibung scharf und zu verurteilen und sich auf europäischer Ebene für eine Verurteilung durch die Europäische Union ebendieser Aussagen einzusetzen."

"Die Ablehnung unseres Antrages durch die Regierungsparteien und die Grünen als deren 'Beiwagerl' überfordert mein Verständnis für 'staatstragende Europapolitik'. Nach außen gibt sich die ÖVP gerne als Anwalt der Vertriebenen, wenn es aber darum geht, ein deutliches Zeichen gegen die menschenverachtenden Aussagen eines Ex-Kommunisten zu setzen, brilliert sie lediglich als 'Beschwichtigungshofrat'", stellt Johannes Hübner fest.

"Bei diesem Antrag geht es nicht darum, sich in die 'inneren Angelegenheiten' der Tschechischen Republik einzumischen, wie uns vorgeworfen wurde, sondern nur um die ausdrückliche Missbilligung unerträglicher Äußerungen. Alles, was wir fordern, ist eine Stellungnahme der Bundesregierung - insbesondere von Außenminister Michael Spindelegger -, die dem Zynismus Zemans eine klare Abfuhr erteilt. Verkniffe Andeutungen im stillen Kämmerchen sind keinesfalls eine Verteidigung der so gerne beschworenen 'europäischen Werte'", erklärt Hübner.

"Mehr als drei Millionen Sudetendeutsche wurden nach dem Krieg vertrieben und 250.000 - darunter Frauen, Kinder und Greise -ermordet. Bis heute gab es seitens der Tschechischen Republik kein Wort des Bedauerns oder eine Entschuldigung; von Entschädigungen ganz zu schweigen. Die offizielle Republik Österreich, die so gerne ihre Gendenktradition ins Treffen führt und seit 1945 zahlreiche Restitutionsgesetze verabschiedet hat, kann allemal Wiedergutmachung auch von anderen einfordern. Die Haltung der österreichischen Bundesregierung gegenüber Milos Zeman muss ich leider als schändlich bezeichnen", so Hübner abschließend.

