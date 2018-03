Nationalrat - Binder-Maier zu Kinderbetreuungsgeldgesetz: Novelle bringt Verbesserungen und Vereinfachungen

Mehr Beitrag von Männern für Chancengleichheit notwendig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Familiensprecherin Gabriele Binder-Maier hat heute, Donnerstag, im Nationalrat die geplanten Veränderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz gelobt: "Ich bin überzeugt, dass wir in Österreich ein System der Familienförderung haben, auf das wir stolz sein können. Aber wir können sicherlich darüber nachdenken, wie punktgenau verschiedenste Förderungsmaßnahmen für die Kinder und für die Familien zur Verfügung gestellt werden können." ****

Die Novelle zum Kinderbetreuungsgeld beinhalte Verbesserungen und Vereinfachungen in vier wesentlichen Punkten: "Wenn ich ein falsches Kinderbetreuungsgeld angekreuzt habe, kann ich in einem bestimmten Zeitrahmen Änderungen herbeiführen, es gibt eine Vereinfachung beim Zuverdienst, es gibt eine Erhöhung der Zuverdienstgrenze und eine Verbesserung bei der Durchsetzung eines strittigen Anspruches", so Binder-Maier.

Als besonders positiv hob die SPÖ-Familiensprecherin hervor, dass bei der Zuverdienstregelung auf die Situation von Studierenden Rücksicht genommen worden sei. Der Forderung einer bloßen Vereinfachung der Bezugsregelung kann Binder-Maier nichts abgewinnen: "Eine Vereinfachung der Systeme wäre möglich, andererseits wollen wir ja, dass Familien in jeder Lebenssituation aus verschiedenen Varianten ihr bestes System heraussuchen können. Überzeugt bin ich davon, dass die lange Variante des Kinderbetreuungsgeldes abzuschaffen ist, weil Frauen damit lange vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden."

Darüber hinaus sei es laut Binder-Maier erfreulich, dass sich das einkommensabhängige Kindergeld für die Steigerung der Väterbeteiligung bewährt hat. Eine ersatzlose Streichung der Zuverdienstgrenze lehnt die SPÖ-Fraktion ab.

"Kinderbetreuunsgeld und Kinderbetreuungseinrichtungen sind wichtige politische Maßnahmen plus ein Fördersystem, das gerecht und unkompliziert ist. So gesehen sind wir am richtigen Weg. Wenn in der Betreuung, Pflege und Sorgearbeit nun auch Männer vermehrt ihren Beitrag leisten, dann kann Chancengleichheit auch zum Erfolg kommen", ist sich Binder-Maier sicher. (Schluss) kg/mo

