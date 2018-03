Lunacek: "Ashton muss Mängel im Europäischen Auswärtigen Dienst anpacken"

Grüne: EU-Botschaften sollten konsularische Aufgaben übernehmen und Mehrwert für EU-BürgerInnen schaffen

Straßburg (OTS) - "Der Aufbau eines eigenen Auswärtigen Dienstes aus drei sehr unterschiedlichen Strukturen (Kommission, Rat und Mitgliedstaaten) war eine Sisyphosarbeit, die erste Erfolge zeitigt. Die Praxis zeigt jedoch einige strukturelle Mängel im Auswärtigen Dienst, die Catherine Ashton zügig angehen sollte. Die Probleme mit der Einstimmigkeit im Rat und dem Widerstand in einzelnen nationalen Außenministerien sind aber nicht der Hohen Vertreterin/Kommissionsvizepräsidentin zuzuschreiben. Den Dienst selbst plagen vor allem drei Probleme: Er ist zu kopflastig, zu unflexibel und seine Strukturen befördern keinen ganzheitlichen Politikansatz. Die Führungsebene des Auswärtigen Dienstes ist aufgebläht, es gibt zu viele Hierarchiestufen, unnötige Doppelstrukturen und teilweise unklare Weisungswege. Im Ergebnis steht Ashton damit einem Dienst vor, der unnötig teuer ist und viel zu lange braucht um auf sich verändernde Situationen zu reagieren, erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Fraktion Grüne/EFA, zu den heute vom Europaparlament angenommenen Empfehlungen zur Reform des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD).

Der EAD ist mit seinen rund 3.900 MitarbeiterInnen und 140 Botschaften eine der sichtbarsten Neuerungen des Vertrags von Lissabon. Bei seiner Gründung im Dezember 2010 wurde festgelegt, dass die EU-Außenbeauftragte Ashton nach drei Jahren eine Evaluierung des Dienstes vorlegen muss. Bei der Gründung des Auswärtige Dienstes im Dezember 2010 wurde festgelegt, dass die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton nach drei Jahren eine Evaluierung des Dienstes vorlegen muss, welche für den Sommer dieses Jahres erwartet wird. Das Parlament bringt sich mit seiner kritisch-konstruktiven Empfehlung in die Reformdebatte ein.

Lunacek: "Beim Dienst muss zudem nachgebessert werden, damit die EU nach außen kohärenter auftritt und Konflikte ganzheitlich angeht. Dafür muss Ashton endlich funktionierende Schnittstellen zwischen EAD und Europäischer Kommission schaffen und ihre Führungs- und Koordinierungsrolle als Vizepräsidentin der Kommission ernsthaft wahrnehmen. Zudem muss sie für den Bereich der Krisenprävention und Krisenreaktion die zersplitterten Strukturen innerhalb ihres Dienstes zusammenführen und die zivile Komponente stärken. Nur durch einen integrierten und ganzheitlichen Ansatz können Konflikte nachhaltig gelöst werden. Ich spreche mich zudem dafür aus, dass Ashtons Nachfolger(in) Stellvertreter(innen) zur Seite gestellt bekommt. Die Erfahrung zeigt eindeutig, dass die Aufgabenfülle die Möglichkeiten einer einzelnen Person deutlich übersteigt. Die EU-Botschaften sollten zudem das Recht und die Gelder erhalten, konsularische Aufgaben wahrzunehmen und so einen unmittelbaren Mehrwert für EU-BürgerInnen zu schaffen, die im Ausland in Not geraten."

