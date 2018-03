ÖH: PädagogInnenbildung NEU - Reform darf nicht einschlafen!

Elementarpädagogik und Masterabschluss für alle PädagogInnen noch offen

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft begrüßt die gemeinsame Ausbildung aller allgemeinbildenden SekundarstufenlehrerInnen, die gestern im Nationalrat beschlossen wurde. Janine Wulz vom Vorsitzteam der ÖH kritisiert jedoch: "Die derzeitige Form Gesetzesänderungen im Rahmen der PädagogInnenbildung NEU ist ein typisch österreichischer Kompromiss. Das größte Versäumnis ist sicherlich, dass eine flächendeckende tertiäre Ausbildung für ElementarpädagogInnen weiterhin nicht gegeben ist."

Neben der weiterhin offenen Reformen der ausbildenden Instiutionen -die ÖH fordert dringend die Zusammenführung der Unis, PH und BAKIP bzw. BASOP in eine Institution universitären Charakters - ist auch durch das gleichzeitig verhandelte LehrerInnendienstrecht weiterhin einiges offen, so Wulz: "Letztendlich muss dienstrechtlich sicher gestellt werden, dass alle LehrerInnen einen Masterabschluss erwerben. Die instiutionelle Reform der PädagogInnenbildung, die flächendeckende Tertiärisierung der Elementarpädagogik und das LehrerInnendienstrecht müssen dringend sofort nach den Nationalratswahlen angegangen werden."

Die ÖH ruft die Universitäten und Pädagogischen Hochschulen auf, die gestern beschlossenen deutlichen Verschärfungen am Anfang des Studiums zu lindern. "Wir appellieren gerade an die Universitäten, keine Aufnahmeprüfungen an den Anfang des Studiums zu setzen, sondern eine echte Orientierungsphase, die eine dringend notwendige Reflexion der bisherigen Erfahrungen im Klassenzimmer beinhaltet", so Wulz abschließend.

