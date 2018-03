Greenpeace zu Seeber: Wir lassen Fakten sprechen

ÖVP-Abgeodneter stellte zum Teil mit Forderungen der Industrie wortidente Änderungsanträge

Brüssel/Wien (OTS) - "Wir lassen Fakten sprechen und bleiben dabei:

ÖVP-Abgeordneter Richard Seeber stellte zum Teil mit Forderungen der Industrie wortidente Änderungsanträge", stellt Greenpeace Klimasprecherin Julia Kerschbaumsteiner klar.

Die Industriellenvereinigung (IV) wünscht sich eine Ablehnung des Vorschlags der EU-Kommission zur Reparatur des Emissionshandelssystems. Diesem Wunsch kommt Seeber mit dem kurzen Antrag "The European Parliament rejects the Commission proposal" nach. Darüber hinaus versucht Seeber - im Fall einer Mehrheit für den Vorschlag der Kommission - die Klimaschutzmaßnahme zu verwässern. Seine Änderungsanträge gleichen zum Teil wortident den Forderungen der Industrie:

IV Forderung: "ALLOWANCES via "back-loading" MUST BE RE-INTRODUCED in the carbon market during the third trading period (in contrast to the Commission's intention of a permanent deletion as outlined in the Carbon Market Report). This could be done for instance through ON A LINEAR MANNER starting in 2016."

Antrag 64: (Seeber) "Where the Commission proposes to withhold a number of allowances it shall ensure that such ALLOWANCES ARE RE-INTRODUCED IN A LINEAR MANNER starting the year following the date of withholding the last allowances."

Alle von Seeber eingebrachten Anträge decken sich inhaltlich mit den Forderungen der Industrie. Änderungsanträge 58 (earmarking, carbon leakage) und 64 (re-introducing allowances in a linear manner) beinhalten dabei zum Teil wortidente Forderungen der IV. Änderungsantrag 21 fordert - wie die Indstriellenvereinigung - die Ablehnung der Emissionsminderungsmaßnahme.

Alle Änderungsanträge finden Sie hier:

http://bit.ly/192gNpO (DOC)

Den an EU-Politiker gerichtenen Brief der IV finden Sie hier:

(Forderungen Seiten 2-3)

http://bit.ly/14T15cb (PDF)

Rückfragen & Kontakt:

Florian Schweitzer, Pressesprecher Greenpeace, Tel.: +43 (0)664 612 6718