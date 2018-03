RFS: ÖH soll sich von linksextremen Deichattentätern distanzieren

Die linksextreme Organisation "Germanophobe Flut-Brigade" weist personelle Überschneidungen zu Akademikerball-Randalierern auf

Wien (OTS) - Die linksextreme Medienplattform "linksunten.indymedia.org" veröffentlichte ein Bekennerschreiben der "Germanophoben Flut-Brigade", die sich öffentlich dazu bekannt hat, die Deiche bei Susigke (Sachsen-Anhalt), bei Großtreben-Zwethau (Landkreis Nordsachsen) und den Deich bei Schönebeck an mehreren Stellen zerstört zu haben. Des Weiteren gaben die Randalierer an, weitere Deiche abbauen und "das Freibad Deutschland" vergrößern zu wollen.

Zur Erinnerung: Im Rahmen des letzten Akademikerballs, marschierte Janine Wulz, derzeit noch zweite Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft, gemeinsam mit dem "Schwarzen Block" in Richtung Hofburg und war eine der vermeintlichen Angreiferinnen auf wehrlose Familien von FPÖ-Politikern.

Genau dieselben Personen, mit denen sich die ÖH im Februar gegen den Akademikerball in der Wiener Hofburg noch verbündete, verüben nun Anschläge auf Deiche. Denn diese "Germanophobe Flut-Brigade" rekrutiert sich offen ausschließlich aus dem linksextremen Milieu wie den eben erwähnten "Scharzen Block", zudem Janine Wulz, wie Fotos belegen, ein enges Verhältnis pflegt.

"Es ist hoch an der Zeit, dass die ÖH ihre Verbindungen zu offen verfassungsfeindlichen und mittlerweile international agierenden linksextremen Organisationen kappt. In einer Situation, wo Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, sich auf solch eine Seite zu stellen, wäre ein Affront. Ich fordere die noch amtierende ÖH-Exekutive auf, wenigstens am Schluss ihrer Amtszeit sich zur Demokratie zu bekennen, und solchen Gruppierungen eine klare Absage zu erteilen", kommentiert Alexander Schierhuber, Bundesobmann des Rings freiheitlicher Studenten, den Sachverhalt.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at