Haubner: Nennen Sie Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro "Millionärssteuern", Herr Darabos?

Kurios, was SPÖ unter "Millionären" versteht - Strafbesteuerung des Mittelstandes durch die Hintertür - Metis-Studie: 63 Prozent GEGEN Faymann'sche Eigentumssteuern

Wien, 11. Juni 2013 (OTS) - "Es ist wirklich kurios, was die SPÖ unter 'Millionären' versteht. Nennen Sie Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro Millionärssteuern, Herr Darabos?", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, der der SPÖ einmal mehr ans Herz legt, bei diesem Thema mehr Ehrlichkeit an den Tag zu legen. "Denn in Wirklichkeit enden die SPÖ-Forderungen als Strafbesteuerung des Mittelstandes durch die Hintertür. Die Österreicher haben diese Mogelpackung bereits durchschaut, darum sprechen sich laut aktueller Metis-Studie auch 63 Prozent GEGEN diese Faymann'schen Eigentumssteuern aus", verschärft Haubner. Und abschließend: "Wenn es nach der SPÖ geht, sollen am besten alle Österreicher gleich wenig besitzen. Das einzige, was die SPÖ mit ihren Neiddebatten-Parolen erreicht, ist der traurige Umstand, dass es in Österreich mittlerweile als 'böse und unredlich' angesehen wird, wenn man sich durch Arbeit etwas anspart und aufbaut", so Haubner, und rät der SPÖ zu einem radikalen Umdenken. "Denn diese Einstellung und der Ruf nach neuen Steuern schaden nicht nur den fleißigen Österreichern, sondern vor allem auch unserem Wirtschaftsstandort."

