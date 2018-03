ARBÖ sammelt Spenden für Hochwasseropfer

Spendenboxen stehen in allen ARBÖ-Dienststellen - ARBÖ Niederösterreich schleppt kostenlos Hochwasseropfer ab

Wien (OTS) - "Ab sofort stehen in allen Dienststellen des ARBÖ Spendenboxen für Hochwasseropfer", berichtet Dir. Günther Schweizer, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Wien. Das Hochwasser hat Existenzen vernichtet, zahlreichen Menschen das Dach über dem Kopf genommen. Der ARBÖ möchte seinen Beitrag leisten und bittet in allen seinen Prüfzentren um Geldspenden.

"Für uns steht die Hilfe außer Frage, schließlich hat das Hochwasser auch in Oberösterreich verheerende Schäden angerichtet. Selbst unser Prüfzentrum in Schärding stand eineinhalb Meter tief unter Wasser", begründet Thomas Harruk, CMC, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Oberösterreich die Aktion.

"Schon seit Montag schleppt der ARBÖ Niederösterreich Fahrzeuge, die durch das Hochwasser geschädigt wurden kostenlos ab. Ob ARBÖ-Mitglied oder nicht, in dieser Situation müssen wir alle zusammenhalten", so Kommerzialrat Franz Pfeiffer, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Niederösterreich. Alle Hilfesuchenden können sich für "Hochwasser-Abschleppungen" an die Nummer 050 123-2315 (ARBÖ-Hochwasser-Koordination in St. Pölten) wenden.

"Mit den Spendenboxen hofft der ARBÖ den Betroffenen ein wenig Hoffnung zu geben und Hochwasser- und Murenopfern einen Neustart zu ermöglichen", so Dietmar Doloscheski, MBA, Landesgeschäftsstellenleiter des ARBÖ Salzburg und ARBÖ Tirol. Im Pinzgau und Pongau wurden Menschen und Häuser von Muren mitgerissen. Einige ARBÖ-Mitarbeiter waren selbst betroffen - abgeschnitten von der Außenwelt. "Es ist uns ein großes Anliegen zu helfen um wieder so rasch wie möglich einen hoffnungsvollen Alltag einkehren zu lassen."

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Woitsch

Tel.: (++43-1) 891 21-205

presse @ arboe.at

http://www.arboe.at