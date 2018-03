FPÖ-Vilimsky: Top-Quote für HC Strache bei "Rezept für Österreich"

Interesse an FPÖ-Parteichef ungebrochen - 103.000 Zuseher bei Puls4 Kochshow

Wien (OTS) - "Auch wenn die vereinigte Linke versucht die FPÖ und ihren Parteichef ins Abseits zu schreiben und medial möglichst wenig zu erwähnen, ist das Interesse der Österreicher an freiheitlicher Politik ungebrochen", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky in Reaktion auf die Top-Quote für HC Strache bei der gestrigen "Rezept für Österreich"-Sendung auf Puls4. "103.000 Zuseher sind ein absoluter Spitzenwert, der sich exakt mit einer durchschnittlichen ORF-Pressestunde mit ebenfalls rund 103.000 Zusehern messen kann", so Vilimsky. "Bucher und Glawischnig, die vor Strache den Puls4-Kochlöffel schwingen durften, kamen nicht einmal annähernd an die Traum-Quote des FPÖ-Chefs heran", so Vilimsky.

Umso verständlicher, dass einige Spitzenpolitiker die direkten Konfrontationen mit Strache scheuen und vor Zweier-Diskussionen kneifen würden, wie etwa der selbst ernannte möchtegern-Politiker aus Kanada, der eine TV-Konfrontation mit dem FPÖ-Chef auf ATV ohne Angabe von Gründen einfach habe platzen lassen, sagte Vilimsky. Ebenso schwach, Faymann und Spindelegger, die sich - obwohl selbst behäbig wie Elefanten - vor den sogenannten Elefantenrunden auf allen drei Fernsehsendern drücken würden, kritisierte Vilimsky die Diskussionsverweigerung der Regierungsspitze.

"Die beeindruckenden Zuseherzahlen sowohl bei der ORF-Pressestunde (167.000) als auch bei der Puls4-Kochshow zeigen deutlich, dass die Österreicher Interesse an modernen, authentischen und ehrlichen Politikern wie HC Strache haben. Eigenschaften, die Faymann, Spindelegger und Stronach nicht einmal annähernd bieten können", so Vilimsky.

