Schutzbauten dürfen notwendigen Wohnbau nicht ersetzen

Bausozialpartner fordern Wohnbau-Initiative der Bundesregierung; zusätzliche Maßnahmen bei Schutzbauten notwendig

Wien (OTS/ÖGB) - Die Bausozialpartner begrüßen nach wie vor die Absicht der Bundesregierung, 600 Mio. Euro für den Wohnbau bereitzustellen. Damit sollen jene zusätzlichen leistbaren Wohneinheiten entstehen, welche dringend notwendig sind. Gleichzeitige Investitionen in Schutzbauten sind - wie die aktuelle Situation leider beweist - aber unumgänglich. Schutzbauten und leistbares Wohnen dürfen deshalb nicht gegeneinander "ausgespielt" werden.++++

"Mit dem Wohnbau-Paket kann die Regierung konkrete Schritte setzen und Umsetzungskompetenz beweisen. Vor allem die Zweckbindung der Wohnbauförderung muss wieder eingeführt werden. Wozu warten, wenn sich Regierung und Landeshauptleute öffentlich zur Zweckbindung bekennen", erklären Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel und GBH-Vorsitzender Josef Muchitsch.

Weitere notwendige Maßnahmen sind die Senkung der Baukosten durch Deregulierung und Vereinheitlichung, günstige Wohnbaufinanzierungsmittel mittelsÖsterreichischer Bundesfinanzagentur und Abwicklung über eine zu neu zu errichtende Bundes-Wohnbauagentur.

Angesichts der Hochwasser-Katastrophe plädieren die Bausozialpartner für eine Intensivierung der bisherigen Investitionen, um ein hohes Maß an Sicherheit für die betroffenen Gebiete sofort zu erreichen:

"Insgesamt wird das erforderliche Finanzierungsvolumen von Bund und Ländern für notwendige Schutzbauten in den nächsten fünf Jahren auf eine Milliarde Euro geschätzt. Je früher wir Schutzbauten starten, desto früher profitieren die betroffenen Menschen davon. Immerhin bedarf es Vorlaufzeiten, sodass Investitionen frühestens ab 2014 wirksam werden. Das gilt für Schutzbauten sowie für Wohnbauten", so Muchitsch und Frömmel abschließend.

