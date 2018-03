Schieder: 95 Millionen für die Feuerwehren

Ministerrat beschließt Aufstockung des Katastrophenfonds

Wien (OTS/SK) - "Österreichs Feuerwehren leisten hervorragende Arbeit - damit sie das nötige Einsatzgerät anschaffen können, stellen wir ihnen zukünftig 95 Millionen Euro zur Verfügung. Damit ist sichergestellt, dass die vielen Helferinnen und Helfer auch in Zukunft diese wertvolle Arbeit leisten". Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind gerade in diesen Tagen besonders wichtig, um den Menschen vor Ort zu helfen", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in Reaktion auf den heutigen Beschluss über 95 Millionen Euro. "Ich danke allen Einsatzkräften für ihren großartigen und unermüdlichen Einsatz", so Schieder abschließend. **** (Schluss) ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493