FPÖ: Kickl weist Stadlersche Vereinnahmungsversuche in Richtung Barbara Rosenkranz zurück

Wien (OTS) - "Im Namen von Barbara Rosenkranz weise ich ein für allemal die plumpen Vereinnahmungsversuche gegenüber ihrer Person durch Polit-Wendehals Ewald Stadler zurück", sagte heute FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl im Zusammenhang mit den jüngsten diesbezüglichen Wortspenden der EU-Orange, die in Niederösterreich nicht einmal eine Kandidatur zur Landtagswahl zustande gebracht habe. Man sei angesichts des skurrilen Stadlerschen Ringens um Öffentlichkeit schon fast versucht, von Stalking gegenüber Frau Rosenkranz zu sprechen. Nur weil Stadler selbst ein österreichweit anerkannter Experte in Sachen politischem Gesinnungswechsel bis hin zur Selbstverleumdung sei, dürfe er dennoch nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass andere Personen über die gleichen Charakterschwächen verfügten müssten wie er. "Die politischen Farben im Leben des Herrn Stadler sind allesamt höchst flexibel und austauschbar bis ins Gegenteil, wenn unterm Strich nur ein Mandat winkt. Hybris und Selbstüberschätzung dagegen sind konstante Größen. Wie käme sonst ein Landesobmann ohne existente Landesgruppe auf die Idee, jemandem Asyl in einer Landesgruppe anzubieten?", schloss Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at