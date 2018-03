FPÖ: Linksextreme Grünen-Freunde bekennen sich zur Sprengung von Hochwasser-Dämmen

Nationalratspräsidentin Prammer ist aufgerufen, Staatsanwaltschaft wegen Grüner Hetz-Seite einzuschalten

Wien (OTS) - Die Internet-Plattform "Indymedia" bietet Linksextremen aus allen Ländern seit Jahren Raum, um die von ihnen begangenen Straftaten zu rechtfertigen und sich zu ihnen zu bekennen. Ein besonders zynisches Bekennerschreiben war dort am Samstag zu lesen. Eine "Germanophobe Flut-Gang" bekannte sich dazu, Dämme an der Elbe beschädigt zu haben, und kündigte weitere Sabotageakte an. Damit wolle man "Deutschland in den Rücken fallen" und das "Freibad Deutschland" vergrößern. Am Sonntag brach prompt einer jener Dämme, auf die Anschläge angekündigt wurden. Die Ursache dafür war nicht mehr zu bestimmen.

Seriöse Medien meiden genauso wie demokratische Politiker die Linksextremen-Plattform Indymedia - nicht so die Grünen im österreichischen Parlament. Unter Verantwortung des Grünen Klubs betreibt ein Team um den Nationalratsabgeordneten Öllinger die Hetz-Seite "Stoppt die Rechten" und greift dabei gerne auf "Informationen" von Indymedia zurück. Gezählte 37-mal wird die Seite - von den Grünen als "Info-Portal" bezeichnet - erwähnt und dabei meistens auch verlinkt, berichtet aktuell die Zeitung "Heute". Als Drahtzieher des Projekts, das der Grüne Klub im Parlament als Medieninhaber verantwortet, wird Lukas Wurz vermutet, der einschlägige Erfahrung mitbringt. Er saß im Herausgeberverein des "TATblatt" - einer linksextremen Zeitung in Österreich, die ebenfalls als Verlautbarungsorgan diverser extremistischer Gewalttäter diente.

"Wenn sich die Grünen nicht schleunigst von diesem Projekt distanzieren, müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen, Teil eines linksextremen Netzwerks zu sein, in dessen Umfeld zu Gewalttaten aufgerufen wird, Gewalttaten begangen und gutgeheißen werden", erklärt FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. Er sieht Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) nun am Zug. "Ich gehe davon aus, dass Prammer die Parlamentsdirektion anweist, den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft mitzuteilen, zumal der Verdacht besteht, dass im Wirkungsbereich des Parlaments Straftaten gutgeheißen werden und Hetze betrieben wird", so Vilimsky. In diesem Fall handle es sich bei den mutmaßlichen Tätern zudem nicht um verwirrte Poster, sondern um die Redakteure der Grünen Seite, die durch die wiederholte Verwendung einer gewaltverherrlichenden Linksextremisten-Seite als Quelle ihre Zustimmung zu Aktionen wie Anschlägen auf Hochwasserschutzeinrichtungen durchblicken ließen.

