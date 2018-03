TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 8. Juni 2013 von Peter Nindler "Schwarz-Grün und Grün-Schwarz"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Für die Grünen wird die Nationalratswahl zur Testwahl. Während die VP mit Wissenschaftsminister Töchterle Signale über die Parteigrenzen hinaus senden möchte, müssen die Grünen beweisen, dass sie sowohl regieren als auch opponieren können.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Diesmal kommt der Tiroler Volkspartei die Nationalratswahl am 29. September irgendwie gelegen. Mit Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle hat sie einen anerkannten Spitzenkandidaten, der kein Parteisoldat ist, aber gleichermaßen die ÖVP im Schlepptau mitnimmt. Damit passt der Minister mit grüner Vergangenheit ausgezeichnet ins Schema von ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter. Denn im Gegensatz zu dem üblichen Gerangel von Bünden und Bezirken um strahlende Listenplätze und Mandate verkörpert der ehemalige Rektor der Landesuniversität das Überbündische; das stets beschworen, aber bei Listenreihungen vor Wahlen immer vergessen wird.

Mit Töchterle könnte der Tiroler ÖVP auch der erhoffte Brückenschlag ins Bildungsbürgertum und in den städtischen Bereich gelingen. Gleichsam versteckt der Stubaier keinesfalls seine grünen Wurzeln, wenn er Nachhaltigkeit und Naturbewusstsein einmahnt. Letztlich tut der grün-schwarze Töchterle der ÖVP gut, die andererseits von der schwarz-grünen Premiere in der Landesregierung profitieren möchte. Und in der Bundespartei meldet Platter mit dem Wissenschaftsminister erneut den Anspruch auf einen Tiroler in der Bundesregierung an. Dass sich Schwarz und Grün im Tiroler Wahlkampf für Wien wohl nicht wehtun wollen, könnte vor allem für die ÖVP von Vorteil sein: Zu ähnlich sind sich Töchterl e und der grüne Spitzenkandidat Georg Will i, zu frisch ist die schwarz-grüne Koalition im Land. Eine Ehekrise in den politischen Flitterwochen will niemand riskieren. Während die ÖVP diese politischen Rahmenbedingungen für die Nationalratswahl nützen will, stehen die Grünen vor einer großen Herausforderung.

Zwar sind die Grünen bundesweit in aller Munde, doch in Tirol nicht mehr Oppositionspartei. So sehr sich SPÖ und FPÖ derzeit mit sich selbst beschäftigen, im Nationalratswahlkampf werden sie sich auf Schwarz und händereibend auf ihren grünen Juniorpartner einschießen. Die von der ÖVP aus der Regierung geschassten Sozialdemokraten können endlich einmal und müssen als Neo-Oppositionelle keine Rücksicht mehr nehmen, die es für die FPÖ ohnehin nie gab.

Der Spagat für die Grünen ist nicht einfach. Willi muss beweisen, dass er urgrün denkt und Töchterle bereits schwarz. Und dass die Grünen mitregieren, aber nicht immer mitnicken. Damit wird die Nationalratswahl vor allem für die Grünen zur Testwahl in Tirol.

