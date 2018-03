"Ich konsumiere, also bin ich?"- Ausstellung der HBLA für künstlerische Gestaltung in der AK Linz, 10. Juni - 1. Juli 2013

Linz (OTS) - Ein Schuljahr lang haben sich die 31 Schülerinnen und Schüler der HBLA für künstlerische Gestaltung mit dem Thema Konsum beschäftigt. Durch die breite mediale Herangehensweise der Klasse entstanden zehn Arbeiten, die sich kritisch und künstlerisch mit verschiedensten Aspekten dieses Themas auseinandersetzen. Von 10. Juni bis 1. Juli 2013 sind die Arbeiten im Foyer der AK Linz (Volksgartenstraße 40) zu sehen. AK-Direktor Dr. Josef Moser und der Leiter der AK-Konsumenteninformation, Dr. Georg Rathwallner, werden am Montag, 10. Juni, um 19 Uhr die Ausstellung eröffnen.

Geplanter Verschleiß, Textilindustrie, Werbepsychologie, Konsumgesellschaft, Lebensstandards, Plastikkonsum, Ökologie und Überkonsum sind einige Punkte, welche die Schülerinnen in Kleingruppen bearbeitet und dazu Filme, Objekte, Rauminstallationen und Fotoarbeiten geschaffen haben.

Im Rahmen des Unterrichtsfaches Projektmanagement war die Klasse für die Kuratierung und Organisation der Ausstellung verantwortlich. So wählten die Schüler/-innen als Kuratoren/-innen fünf weitere themenverwandte Arbeiten aus den Textil- und Holzwerkstätten der Schule aus. Mit der Ausstellung laden die Schülerinnen und Schüler Interessierte ein, das allgegenwärtige Thema Konsum aus neuen Blickwinkeln zu betrachten.

Indem sie ihnen das von vielen Menschen frequentierte Foyer der AK Linz als Ausstellungsort zur Verfügung stellt, ermöglicht die Arbeiterkammer den jungen Künstlern/-innen, ein breites Publikum anzusprechen. Auch viele Schülerinnen und Schüler sind am Ausstellungsort anzutreffen. In der AK Linz befindet sich nämlich auch das AK-Jugendkommunikationszentrum Di@log, in dem sich regelmäßig Schulklassen in Workshops mit Themen aus Arbeitswelt und Gesellschaft auseinandersetzen. Unter anderem gibt es dort auch Workshops zum Thema "Kritischer Konsum". Die Ausstellung bietet nun die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Di@log-Workshops zu vertiefen.

Ausstellungsdauer: 10. Juni 2013 bis 1. Juli 2013 (Ende: 12 Uhr) Öffnungszeiten: Mo - Do 7:30 - 16:00, Fr 7:30 - 13:30 Ausstellungsort: Foyer der Arbeiterkammer OÖ, Volksgartenstr. 40, 4020 Linz

Abgeschlossen wird die Ausstellung mit einer Filmvorführung und Diskussionsrunde am Montag, 1. Juli 2013, um 9 Uhr im Kongresssaal der AK Linz:

"TASTE THE WASTE" - Finissage, Film & Diskussion

Thema des Films: Wie viel Müll wird täglich weggeworfen? Könnte dieser Müll noch verwertet werden? Anschließend laden die Künstler/-innen gemeinsam mit Dr. Georg Rathwallner, Leiter der AK-Konsumenteninformation, zu einer Diskussionsrunde ein. Eintritt frei! Um Anmeldung, unter ak-kultur @ akooe.at wird gebeten.

Für Auskünfte über die Schule steht Ihnen zur Verfügung:

Mag. Rainer Krumhuber, Direktor der HBLA für künstlerische Gestaltung Garnisonstraße 25, 4020 Linz, Tel.: 0732 775301 r.krumhuber @ hbla-kunst.eduhi.at

