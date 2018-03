ÖH: Wo ist der FH-Plan?

Ausbau ohne Plan nicht genug

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft unterstützt die Fachhochschulkonferenz und die ArbeiterInnenkammer in ihren Forderungen bezüglich des Ausbaus der Fachhochschulen. "Der Ausbau der Studienplätze ist zu begrüßen, darüber hinaus gibt es aber viele andere Baustellen an den FHs, die lange vernachlässigt wurden", so Martin Schott vom Vorsitzteam der ÖH. "So wurden seit 2009 die Bundesmittel für die Studienplätze an den FHs nicht mehr an die Inflation angepasst. Ohne diese Valorisierung besteht die Gefahr von Qualitätsverlust - neue Studienplätze hin oder her."

"Des Weiteren vermissen wir - wie auch bei den Unis - einen (neuen) Plan für die Fachhochschulen. Ohne diesen Plan kann der weitere Ausbau von 500 Studienplätzen pro Studienjahr nicht optimal durchgeführt werden, weil Kapazitäten und Prognosen nicht berücksichtigt werden. So werden beispielsweise Gesundheitsstudien schon länger vernachlässigt, was den Ausbau und die Ausfinanzierung betrifft" so Schott. "Außerdem ist der auslaufende FH-Plan an vielen Stellen zu unkonkret und unverbindlich - wie zum Beispiel beim Thema berufstätige und nicht-traditionelle Studierende, wo viel geredet, aber nichts gemacht wird. Die ÖH fordert hier einen Fördertopf für Studierende ohne Matura."

Außerdem spielt das Wissenschaftsministerium ein gefährliches Spiel, warnt Schott:. "Auch wenn der reale Ausbau gering ausfällt, lässt Minister Töchterle keine Gelegenheit aus, groß den Ausbau der Fachhochschulen zu propagieren. Bei den Universitäten wird jedoch bei Weitem an keinen Ausbau gedacht und ganz im Gegenteil mit Experimenten rund um autonome Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen am Rücken der Studierenden agiert. Dieses gegenseitige Ausspielen muss aufhören - und ein Hochschulplan für eine langfristige Vision für Österreichs Hochschulen gehört auf den Tisch!"

