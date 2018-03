Zecken - Das muss man wissen, denn um die gefährlichen Plagegeister ranken sich viele Irrtümer

Baierbrunn (OTS) - Das müssen Sie über Zecken wissen, denn um die gefährlichen Plagegeister ranken sich viele Behauptungen und Irrtümer. Erste Behauptung: Ein Zeckenstich kann schlimmste Krankheiten zur Folge haben, wie Hirnhautentzündung, bleibende Lähmungen oder Bewusstseinsstörungen. Das stimmt, aber die meisten Zeckenstiche haben keine so dramatischen gesundheitlichen Folgen. Und doch sollte man achtsam sein, um nicht zu erkranken, rät das Internetportal www.apotheken-umschau.de . Muss man also vorsichtig im Wald sein, da sich die Zecken von den Bäumen fallen lassen? haben wir Chefredakteurin Tina Haase gefragt:

0-Ton:24 Sekunden

Nein, sie klettern in der Regel nicht auf Bäume. Zecken lauern auf dem Waldboden, im hohen Gras und unter Sträuchern, und sie fühlen sich in feuchter Umgebung und bei milden Temperaturen wohl. Um sich vor Zecken zu schützen, sollte man in Wald und Park lange Hosen und feste Schuhe tragen und die Socken am besten über die Hosenbeine ziehen. Übrigens, die Blutsauger beißen nicht, sondern stechen und saugen dann das Blut.

Gibt es gegen alle Zeckenkrankheiten vorbeugende Impfungen?

0-Ton: 23 Sekunden

Nein, leider nicht. Zecken übertragen vor allem zwei Krankheiten:

Frühsommermeningoenzephalitis, kurz FSME und Borreliose. Gegen FSME kann man sich vorbeugend impfen lassen, die Impfung sollte aber alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden. Gegen Borreliose, gibt es leider keine präventive Impfung. Die Krankheit wird im Nachhinein mit Antibiotika behandelt.

Der Stich und das Blutsaugen der Zecke sind nicht schmerzhaft, und so bemerkt man erst den Zeckenstich, wenn man seinen Körper nach dem Spaziergang abgesucht hat. Was muss man tun, wenn man gestochen wurde?

0-Ton: 22 Sekunden

Man sollte die Zecke schleunigst entfernen, aber nicht hektisch. Am besten mit einer speziellen Pinzette und danach den Zeckenstich desinfizieren. Je länger die Zecke saugt, desto höher ist die Gefahr für eine der übertragbaren Krankheiten. Man sollte die Einstichstelle einige Tage beobachten, bildet sich eine Rötung oder ein roter Kreis, sollte man umgehend den Arzt aufsuchen.

Und noch ein letzter Irrtum, der aufgeklärt werden muss. Auch wenn Süddeutschland vorrangiges Zecken-Risikogebiet ist, so muss man sich doch deutschlandweit vor den gefährlichen Blutsaugern in Acht nehmen.

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Rückfragen & Kontakt:

Ruth Pirhalla

Tel. 089 / 744 33 123

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: pirhalla @ wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.apotheken-umschau.de