Neues Volksblatt: "Wunderwaffe" von Markus EBERT

Ausgabe vom 31. Mai 2013

Linz (OTS) - Wenn sonst nichts mehr geht, schickt die SPÖ ihre Wunderwaffe los. In den Verhandlungen um ein neues Lehrerdienstrecht geht aus Sicht der verantwortlichen SPÖ-Ministerin Claudia Schmied nicht viel, daher setzt sie auf ihre bewährte Strategie des Lehrer-Bashings. Man lässt bestimmte Medien wissen, wie lukrativ denn nicht die neue Lehrerbesoldung wäre; weil aber die widerspenstigen Gewerkschafter das nicht mit Handkuss annehmen, gibt's die medialen Schläge. Zu deren Verstärkung kommt die Wunderwaffe namens Hannes Androsch ins Spiel: "Im Vergleich zur Lehrergewerkschaft waren seinerzeit die Sowjets im UN-Sicherheitsrat mit ihrer Politik des Njet ein Ausbund an Kompromissbereitschaft", darf er sagen, und auch, dass das Dienstrecht ohne Gewerkschaft beschlossen werden soll. Wenn Frank Stronach die Gewerkschaften abschaffen will, geht zu Recht (und besonders laut von links) ein Aufschrei durchs Land; wenn für den roten Altgranden Androsch die Lehrergewerkschaft ärger ist als ein menschenverachtendes Regime, regt sich niemand. Bildungsexperte Androsch erweist der Unterrichtsministerin und der Regierung freilich einen schlechten Dienst. Keine Standesvertretung wird einknicken, nur weil ein Balkon-Muppet Schimpftiraden loslässt. Wenn Androsch Politik machen will, soll er es Stronach nachmachen und wieder in den Ring steigen - um zu beweisen, ob er eine Wunderwaffe ist.

