ARBÖ: Spritpreise auf Niedrigstand seit 2011

Eurosuper- und Dieseldurchschnittspreise waren im Mai 2013 so niedrig wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr

Wien (OTS) - Mit einem Durchschnittspreis von 1,366 Euro tankte man den Literpreis Eurosuper im Mai so günstig wie seit Dezember 2011 nicht mehr. Damals lag der bisherige Niedrigstand in Österreich bei 1,343 Euro, meldet der ARBÖ. Beim Diesel, der diesen Monat im Schnitt 1,310 kostete, findet sich eine noch größere Zeitspanne vor. "Weniger als jetzt zahlte man an den Zapfsäulen zuletzt im Juni 2011, mit einem Durchschnitts-Literpreis von 1,303 Euro", berichtet ARBÖ-Expertin Mag. Gabriele Lechner.

Da seit Mittwoch bereits wieder der Spritpreiskorridor gilt, finden die Autofahrerinnen und Autofahrer auch über das verlängerte Reisewochenende gleichbleibende Spritpreise an den Tankstellen Österreichs, erinnert der ARBÖ. "Dennoch lohnt sich Spritpreise vergleichen immer", ist Lechner überzeugt. Mit der ARBÖ-Pannenapp können die günstigsten Tankstellen im Umkreis angesteuert werden. Diese hat einen integrierten Spritpreisrechner, der mit der Datenbank der E-Control gekoppelt ist und kann für Android- und iOS-Smartphones jederzeit kostenlos heruntergeladen werden. Nähere Infos unter www.arboe.at/pannenapp.

