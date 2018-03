TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 28. Mai 2013 von Max Ischia - Wacker-Macher sind nun am Ball

INNSBRUCK (OTS) - Utl: Ende gut, alles gut? Mit Sicherheit nicht! Auch wenn die schwarz-grüne Euphorie über den Bundesliga-Klassenerhalt groß ist, die Strukturprobleme sind deswegen nicht gelöst. Der FC Wacker benötigt dringlich eine Kurskorrektur.

So ist das im (Fußball-) Leben. Noch vor Wochen wähnte sich Wacker-Präsident Kaspar Plattner als Buhmann eines Landes und redete nicht selten und zumeist unverhohlen über Amtsmüdigkeit. Gestern konnte sich das 73-jährige Vereinsoberhaupt ob des Bundesliga-Klassenerhalts vor Schulterklopfern kaum erwehren und auch die Sache mit seinem Rücktritt hat sich seit geraumer Zeit ins Gegenteil verkehrt. Obwohl, ließ Plattner kürzlich auf TT-Nachfrage verlauten, sollte sich Christoph Platzgummer um das Präsidentenamt bewerben, würde er dem ehemaligen Innsbrucker Vizebürgermeister "keine Steine in den Weg" legen.

Ja, nein, vielleicht - auch wenn Plattner unbestritten viel Engagement und Herzblut zeigt und immer noch privates Geld im Klub parken hat, die Wankelmütigkeit bezüglich seines Präsidentenamtes dient durchaus als Symbol für den Zickzack-Kurs, mit dem der FC Wacker seit Jahren durch die Fußball-Bundesliga tingelt.

Ja, es gibt Strukturen. Ja, es gibt Konzepte. Und ja, es gibt Pläne. Aber nein, sie waren bislang weder professionell (genug) noch nachhaltig und schon gar nicht mit Konsequenz verfolgt.

Die Außenwirkung des Vereins ist fatal. Seit Jahren stehen die Schwarz-Grünen mit den Finanzen auf Kriegsfuß, seit Jahren hängt man am öffentlichen Tropf, seit Jahren ist das Ringen um die Bundesliga-Lizenz ein Tanz auf der Rasierklinge. Dass Tirols (einstiger?) Fußballstolz in der Öffentlichkeit gerne mit Jammern und Hadern in Verbindung gebracht wird, schwächt das schwammige Gebilde zusehends. Dass die Mannschaft wieder (!) intakt ist, hat sie unter Beweis gestellt.

Um so wichtiger ist die überfällige Kurskorrektur, die nicht zuletzt im Zuge der letzten Rettungsaktion seitens der Politik und der Landesunternehmen (Tiwag, Hypo, Olympiaworld) nicht nur eingemahnt, sondern auch vertraglich fixiert wurde. So soll der Profibetrieb in eine GmbH umgewandelt werden. So soll ein Masterplan mithilfe einer Arbeitsgemeinschaft aus den besten Köpfen erstellt werden. So soll sich der Vorstand personell neu zusammensetzen. Entscheidend: Es muss endlich Klarheit geschaffen werden, wer den Verein in eine bessere Zukunft führen kann. Zu glauben, dass der FC Wacker in absehbarer Zeit wieder um den Bundesliga-Titel mitspielt, wäre vermessen. Ausgeschlossen sollte aber auch das nicht werden. Wer möchte auch nach diesem historischen Abstiegskrimi schon irgendetwas ausschließen ...?

