Kössl: Kriminalprävention ist die beste Versicherung

Innenministerium und Wirtschaftskammer bauen Zusammenarbeit aus

Wien, 27. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Kriminalprävention ist die beste Versicherung", so ÖVP-Sicherheitssprecher Günter Kössl und weiter:

"Denn Maßnahmen müssen gesetzt werden, bevor Straftaten passieren. Am besten indem Bürger und Unternehmen ausreichend informiert und sensibilisiert werden." Aus diesem Grund wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und Wirtschaftskammer fortgeführt und erweitert. "Bereits seit 2010 besteht ein Kooperationsabkommen, um die präventiven Maßnahmen zwischen Wirtschaft und Bundeskriminalamt besser zu koordinieren", erklärt Kössl. Durch diese Zusammenarbeit gebe es einen optimalen Informationsfluss zwischen den beiden Institutionen. Der ÖVP-Sicherheitssprecher unterstreicht, dass Innenministerin Johanna Mikl-Leitner einen klaren Schwerpunkt auf Prävention legt: "Mit 800 Präventionsbeamten wird im Bundeskriminalamt tagtäglich daran gearbeitet, dass Verbrechen erst gar nicht passieren." Kössl abschließend: "Das Innenministerium ist Österreichs Ansprechpartner Nummer eins in Sicherheitsfragen – auch für Unternehmer. Mit dem angepassten Kooperationsabkommen sorgt das Innenministerium dafür, dass die österreichische Wirtschaft Informationen zum Thema Sicherheit aus erster Hand erhält." ****

