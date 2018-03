Fürntrath-Moretti: Heinisch-Hosek hat den "Bestrafungs-Wahn"

SPÖ-Ministerin will KMU durch Berichtspflicht und Verwaltungsstrafen zusätzlich schwächen - Schweden zeigt: Einkommensberichte bringen nichts

Wien, 27. Mai 2013 (OTS) - "Ministerin Heinisch-Hosek ist anscheinend voll und ganz dem 'Bestrafungs-Wahn' verfallen. Als ob die kleinen und mittleren Betriebe in Österreich nicht schon genug Bürokratie zu bewältigen haben, will die SPÖ-Ministerin kleine Unternehmen durch Berichtspflicht und hohe Verwaltungsstrafen zusätzlich schwächen. Die bisherige Regelung sieht vor, dass nur Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern Einkommensberichte vorlegen müssen. Nun will Heinsich-Hosek auch den kleinen Betrieben diesen Verwaltungsaufwand aufbürden. Diese Forderung ist ein weiterer roter Anschlag auf die heimischen Betriebe", betont die Vorsitzende von "Frau in der Wirtschaft im Wirtschaftsbund", Abg.z.NR Adelheid Fürntrath-Moretti in aller Deutlichkeit. "Der Formular-Dschungel für die KMU ist bereits enorm! Für den Wirtschaftsbund steht fest: Keine weiteren Bürokratie-Hürden für die kleinen und mittleren Unternehmen." ****

"Strafzahlungen bekämpfen keine Gehaltsunterschiede", richtet Fürntrath-Moretti der SPÖ-Ministerin weiters aus, und rät beim Thema Einkommenstransparenz zum Blick auf die Fakten: "In Österreichs Unternehmen gibt es transparente Entlohnungssysteme. Pauschale Ungleichbehandlungen aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit gibt es nicht." Unterschiedliche Einkommen ergeben sich laut EU-Gleichstellungsbericht aus unterschiedlicher Berufswahl, Unterbrechungen der Erwerbskarriere, Verdienstentfall durch unterschiedliches Pensionsalter und eine Vielzahl anderer Faktoren.

Fürntrath-Moretti verweist zudem auf Schweden, wo sich die Einkommensunterschiede mit Einführung der Einkommensberichte nicht verändert haben. Laut Zahlen der schwedischen Gleichbehandlungs-Ombudsfrau sind die Unterschiede seit 15 Jahren konstant. "Administrative Bürden und Hürden für Unternehmen, wie sie komplizierte Einkommensberichte darstellen, bringen nichts und sind daher nicht notwendig. Mit solchen unüberlegten Vorstößen wäre den kleinen Betrieben und der Beschäftigung in Österreich kein guter Dienst erwiesen. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation müssen unsere Initiativen Richtung Entlastung und nicht Richtung Belastung gehen", so Fürntrath-Moretti abschließend.

