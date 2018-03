NEOS versus TS: Schellhorn fordert Demokratiebefähigungsnachweis für Stronach und Lugar

"Zwangsmitgliedschaften abschaffen statt Gewerkschaften verbieten"

Wien (OTS) - Einen klassischen "Fleck" in Sachen Demokratiepolitik verpasste heute Sepp Schellhorn, NEOS-Spitzenkandidat für Salzburg, der Spitze der Protestpartei TS, Frank Stronach und seinem "Statthalter" Robert Lugar. Seine Empfehlung: "Nachsitzen bis zum Demokratiebefähigungsnachweis!"

Statt wie NEOS gegen Zwangsmitgliedschaften wie jene der Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer etc. aufzutreten, wolle Stronach die Gewerkschaft verbieten - jene Interessensvertretung, die auf Freiwilligkeit basiert und eine wichtige Säule der österreichischen Demokratie darstelle, kritisiert der ehemalige Präsident der Hoteliersvereinigung. Das wirkliche Problem sei aber die verfassungsrechtliche Verankerung der Kammern und die damit zusammenhängende Zwangsmitgliedschaft der Arbeitnehmer_innen bei der AK, der Unternehmer_innen bei der WKO. Ein Fehler, den selbst Vizekanzler a.D. Wilhelm Molterer als einen der schwersten in seiner Regierungszeit erkannt habe, erinnert der bekannte Salzburger Unternehmer und Expräsident der Österreichischen Hoteliervereinigung.

"Zusammen mit den Zwangsbeiträgen der Unternehmer bei der WKO kommt es zu einer jährlichen Parteienfinanzierung von Rot/Schwarz von über 28 Millionen Euro jährlich. Das ist der wahre Skandal", so Schellhorn. "Wir stellen uns daher klar gegen die Zwangsmitgliedschaft. Unser Ziel: den Arbeitnehmer_innen in diesem Land mehr Geld zum Leben zu lassen". "Mehr Netto vom Brutto" sei eine Kernforderung der Wahlplattform NEOS, die unter anderem die Auflösung von Zwangsbeiträgen voraussetze, wie der Kandidat für die Nationalratswahlen 2013 betonte: "Unsere Forderungen sind klar: Mehr Wettberwerb in der Interessensvertretung, eine offene und klare Parteienfinanzierung - und kein Griff in die Börsel der Österreicher_innen!"

