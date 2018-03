GPA-djp und Betriebsrat kritisieren NIKI: Kein Essen für Crewmitglieder

Sinnloses Sparen, das auch zu Lasten der Flugsicherheit gehen kann

Wien (OTS) - Was für die meisten Luftfahrtlinien selbstverständlich ist, nicht nur den Passagieren, sondern auch dem Flugpersonal Essen zu liefern, gilt bei NIKI nicht. "Für die Piloten und FlugbegleiterInnen gibt es keine Verpflegung, wenn die Crews im Dienst der Air Berlin fliegen, wird das Crewessen sogar extra von Bord genommen", berichtet ein Mitglied des Betriebsrats, der sich seit seiner Konstituierung vor einem Jahr unter anderem auch der Lösung dieses Problems angenommen hat. "Hier geht es nicht etwa darum, dass die Besatzungen etwas geschenkt haben wollen. Es geht darum, dass wir oft keine Möglichkeit haben, uns Essen zu besorgen", erklärt der Betroffene: "Die Crew kann ja nicht einfach aussteigen, um sich etwas zu kaufen. Natürlich sind wir auch dazu bereit, unser Essen an Bord selbst zu bezahlen". ++++

In den meisten Fällen gebe es gar keine Möglichkeit, sich vor Dienstbeginn mitten in der Nacht mit Proviant einzudecken, auch häufige Aktivierungen aus der Bereitschaft machen eine Ernährungsplanung für längere Reisen unmöglich. "Wirklich heftig wird es, wenn die Flugbesatzungen teilweise 13 Stunden am Stück kreuz und quer durch Europa fliegen", spricht der Betriebsrat auch den Sicherheitsaspekt an: "Hunger verringert das Leistungsvermögen - ein Problem, das ganz schnell die Flugsicherheit belasten kann. Welcher Passagier will von Piloten geflogen werden, die hungrig sind und nach 13 Stunden unterzuckert eine Landung bei schwierigen Bedingungen machen? Selbst die größte Disziplin der Crews und weise Voraussicht können nicht verhindern, dass Piloten und FlugbegleiterInnen immer wieder den Dienst mit leeren Händen und der kargen Aussicht auf einen Fasttag antreten müssen."

Der einzige Kompromiss, auf den sich die Geschäftsführung nach einem Jahr Verhandlungen eingelassen hat, sind jeweils sechs Sandwiches für die Crew auf allen Kanaren- und Ägyptenflügen. "Eine untragbare Notlösung, von der eine Handvoll der insgesamt rund 200 Piloten und 450 FlugbegleiterInnen profitiert", kommentiert Peter Stattmann, Regionalgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus (GPA-djp) in Niederösterreich. Das Management argumentiert dieses angeblich nicht nachverhandelbare Angebot mit der vertraglichen Vereinbarung mit dem Caterer. "Wenn der Geschäftsführung das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten und ihrer KundInnen ein echtes Anliegen wäre, dann würde sie der Crew in dieser Angelegenheit entgegenkommen", fordert Stattmann ein Einlenken:

"Sicherheit hat eben ihren Preis!"

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Litsa Kalaitzis

Tel.: 05 0301-21553

Mobil: 05 0301-61553

E-Mail: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

http://www.gpa-djp.at