ARBÖ: Reger Andrang beim ARBÖ-Radtag

Verkehrsministerin Doris Bures besuchte Aktionstag

Wien (OTS) - Trotz des kalten - gar nicht frühlingshaften Wetters -herrschte reger Andrang beim ARBÖ-Radtag. "Zahlreiche Radlerinnen und Radler schauten in den Prüfzentren vorbei um sich ihr Bike gratis auf Verkehrssicherheit checken zu lassen", freut sich ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich. Auch Verkehrsministerin Doris Bures besuchte den ARBÖ und war von den zahlreichen Aktivitäten begeistert.

"Bei durchgeführten Stichproben ist uns aufgefallen, dass nur rund 16 Prozent aller Räder derzeit ohne Mängel auf den Straßen unterwegs sind", so Miletich. Der ARBÖ möchte das ändern und lud daher zum ARBÖ-Radtag in ganz Österreich. Obendrein gab es für jede Besucherin und jeden Besucher eine Gratis-Handyhalterung, damit keine Handyfunktion ungenutzt bleiben muss und dabei aber immer beide Hände am Lenker bleiben.

Brandneues ARBÖ-Radpaket um nur 17 Euro im Jahr=

Der ARBÖ erweitert aktuell sein Angebot für Radlerinnen und Radler und bietet ein brandneues ARBÖ-Radpaket um nur 17 Euro im Jahr an. Für alle bestehenden Mitglieder ist das Radpaket obendrein kostenlos.

Das ARBÖ-Radpaket beinhaltet: * Rad-Pannenservice * Rad-Check (Verkehrssicherheit) * Rad-Pickerl gegen Diebstahl * E-Bike-Ladestation in allen ARBÖ-Prüfzentren * 3 Mio. Euro Haftpflichtversicherung * Sport eybl-Gutscheine

Dass Autofahrer und Radler kein Gegensatz sind, ist beim ARBÖ gelebte Praxis - nicht erst seit gestern. "Zahlreiche Konflikte zwischen Autofahrern und Radlern kommen durch fehlende Informationen zustande", ist die ARBÖ-Radexpertin überzeugt. Daher verstärkte der ARBÖ auch ganz massiv seine Informationen für alle 3,8 Millionen Radlerinnen und Radler in Österreich. "Unsere neue Homepage www.arboe-rad.at bietet aktuellste Infos, Tipps, nützliche Videos, Links zu Events und Veranstaltungen sowie die neuesten Vorschriften zum Thema Rad."

Alle Bilder des ARBÖ-Radtages zum Download findet man unter www.arboe-rad.at/radtag

