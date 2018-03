Kogler zu Faymann-Vorschlag: Verlängerung der Bankenabgabe wichtig und richtig

Im Wahlkampf wird Faymann endlich munter. Regierung hat Milliardenloch bei Problembanken verschuldet

Wien (OTS) - Werner Kogler, stellvertretender Bundessprecher der Grünen, begrüßt Faymanns Einsicht, die Bankenabgabe zu verlängern. "Faymann tut gut daran, die grüne Forderung endlich aufzugreifen. Wahlkampfphasen bringen manche zur Vernunft", so Kogler. Damit dies nicht nur Wahlkampfgetöse des Kanzlers bleibt, fordert der Grüne Finanzsprecher Bundeskanzler Faymann auf, die Verlängerung der Bankenabgabe noch vor der Wahl im September zu beschließen. "Denn eines ist klar: Der Finanzsektor muss abzahlen, was er an Kosten verursacht hat."

Faymanns Vorstellung, dass man damit die Kosten für die Hypo Alpe Adria auffangen könnte, sei allerdings naiv. "Die Hypo Alpe Adria wird den Steuerzahlern noch Milliarden kosten und die Verantwortung dafür trägt neben der blauen Landespolitik in Kärnten auch die Bundesregierung. Die Regierung hat bei der Hypo Alpe Adria viel zu lange weg geschaut und bekommt nun die Rechnung dafür präsentiert. Wenn dem Bundeskanzler wirklich an einer sinnvollen Lösung gelegen ist, dann braucht es neben einer verlängerten Bankenabgabe, und einem sinnvollem Restrukturierungsplan für die Hypo Alpe Adria auch endlich ein Bankeninsolvenzrecht, das seinen Namen verdient. Denn selbst die Finanzmarktaufsicht kritisiert, dass sie mit dem kürzlich vorgelegten rot-schwarzen Vorschlag für ein Bankeninsolvenzrecht keine Bank in den Konkurs schicken kann", so Kogler.

