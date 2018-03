Presseaussendung des Fachverbandes der Pensionskassen vom 23.5.

Fritz Janda vergleicht wieder einmal Äpfel mit Birnen

Wien (OTS) - Erstens ist die von ihm immer wieder gepriesene langfristige Performance der Pensionskassen Schimäre: die in den alten Verträgen mit Rechenzinsen(RZ) von 3,5% aufwärts geknebelten Pensionisten und Anwartschaftsberechtigten, also das Gros der derzeit im System verwalteten, nämlich an die 800.000, haben in den letzten 10 Jahren bereits zwischen 10 und über 50% ihres Pensionsanspruchs verloren. Der ständige Hinweis auf eine Durchschnittsperformance von über 5% seit 1990 ist unzulässig: die überwiegende Zahl der Pensionskassenverträge wurde um die Jahrhundertwende abgeschlossen und seither liegt der Durchschnittswert nur bei etwa 2,5%, also 1-4 Prozent unter dem erforderlichen Rechenzins. Es ist aber notwendig, diesen RZ netto zu erreichen, um sofortige Pensionskürzungen zu vermeiden.

Zweitens kann die Option eines Wechsels in die Betriebliche Kollektivversicherung (BKV) sehr wohl von Interesse sein, zumindest für diejenigen, deren RZ bei maximal 3,5% liegt. Das kann zwar nicht global empfohlen werden, ist jedoch unter Berücksichtigung der persönlichen Daten wie Lebenserwartung, Familienstand, Pensionsantrittszeitpunkt etc. im Einzelfall durchaus sinnvoll.

Für die "Opfer" der seinerzeitigen Pensionskassenzusagen mit Rechenzinsen bis zu 6,5%, also geschätzte 50.000 Pensionisten und 300.000 Anwartschaftsberechtigte hat die Pensionskassengesetznovelle jedoch gar nichts gebracht: sie müssen mit dem Damoklesschwert weiter sinkender Pensionen bzw. Pensionszusagen weiterleben.

Der Wechsel innerhalb der Pensionskasse in ein anderes Modell kostet genauso, wie der in die BKV pro Prozent RZ-Absenkung rund 10% sofortigen Pensionsverlust. Wozu dann also innerhalb einer Pensionskasse wechseln?

Den Betroffenen bleibt somit nur die Hoffnung darauf, dass man sich auf die Lippenbekenntnisse von Finanzministerin, Sozialminister, ÖGB und AK, "nach der Reform sei vor der Reform" verlassen kann. Das heißt also: Warten auf die nächste Legislaturperiode - und darauf, dass man das Einlösen der Versprechen überhaupt noch erlebt!

Die österreichischen Pensionskassen haben im Vorfeld der Euroeinführung in Form nicht mehr realistischer Rechenzinsen das "Blaue vom Himmel" versprochen, dadurch Dienstgeber begünstigt und Betroffene nachhaltig geschädigt. Und das versucht man seither durch Schönreden wegzudiskutieren.

