Greenpeace: Renaissance der Atomkraft kann nur mit Erneuerbaren Zielen verhindert werden

CO2-Reduktion als einziges Klimaziel spielt Atomlobby in die Hände. Bundeskanzler muss bei EU-Rat für ambitionierte Klima- und Energieziele eintreten.

Brüssel/Wien (OTS) - Im Vorfeld zum heute stattfindenden Europäischen Rat in Brüssel fordert Greenpeace eine Festlegung auf drei Klima- und Energieziele für die Energiezukunft Europas nach 2020, um unter der Einbeziehung von Energieeffizienz und dem Ausbau von erneuerbaren Energieträgern eine CO2-Reduktion zu erzielen. "Österreich muss bei den weiteren Diskussionen um die europäische Energiezukunft auf drei Ziele beharren. Es braucht ambitionierte Reduktions-, Effizienz-, und Erneuerbaren-Ziele, damit eine atomfreie Zukunft Europas Realität werden kann. CO2-Reduktion als einziges Klimaziel würde die Renaissance der unsicheren Atomkraft in Europa bedeuten", warnt Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace. Konkret verlangt Greenpeace eine Reduktion der CO2-Emissionen um mindestens 55 Prozent, und einen Anteil erneuerbaren Energien von mindestens 45 Prozent.

Bereits gestern hat das österreichische Parlament auf Initiative von Greenpeace ein deutliches Zeichen gegen Atomkraft als Klimaschutzmaßnahme der EU gesetzt. Mit einem Fünf-Parteien-Beschluss haben die Abgeordneten Wolfgang Gerstl (ÖVP), Hannes Weninger (SPÖ), Christiane Brunner (Grüne), Johannes Hübner (FPÖ) und Rainer Widmann (BZÖ) gezeigt, dass Österreich in der Atomfrage keine Kompromisse kennt. "Atomkraft ist kein Klimaschutz - dieser Grundsatz, der in Österreich unumstößlich ist, muss nun auch auf EU-Ebene verteidigt werden", fordert Egit. Der österreichische Nationalrat hat sich mit dem Beschluss, sich vehement gegen die Förderung von Atomkraft in der EU zu stellen, als europäischer Vorreiter im Kampf gegen Atom positioniert. "Bundeskanzler Faymann hat diese richtungsweisende Entscheidung im Gepäck, wenn er nach Brüssel reist, um die Europäische Energiezukunft zu diskutieren. Der Nationalrat hat bewiesen, dass Österreich seine Verantwortung als Anti-Atom-Land auch auf EU-Ebene wahrnimmt", bestätigt Egit den österreichischen Kurs.

Österreich stellt sich damit geeint gegen Länder wie Großbritannien und Frankreich, die versuchen, Atomkraft als klimafreundliche Energie und damit als Zukunftstechnologie ins Feld zu führen. "Hinter möglichst neutralen Begriffen, wie 'kohlenstoffarm' und 'technologieneutral' und dem Verweis auf 'gleiche Ausgangsbedingungen für Energieträger' in den vorgeschlagenen Texten steckt die Atomlobby, um an Förderungen für neue Meiler zu gelangen", stellt Egit klar. Aktuell werde vor allem von Großbritannien versucht, nur ein Klimaziel zur CO2-Reduktion zu beschließen und ein eigenes Ziel zum Ausbau der Erneuerbaren zu verhindern. Das würde der Atomlobby in die Hände spielen. "Diese aktuelle Offensive der Atomlobby in Brüssel beweist, wie nervös die Industrie ist. Denn ohne massive staatliche Förderungen ist Atomkraft keineswegs konkurrenzfähig", rechnet Egit. Demnach sind die Produktionskosten einer Megawattstunde Atomstrom mindestens doppelt so hoch, wie der derzeit auf internationalen Strombörsen erzielte Preis von 40 Euro/Megawattstunde.

Zudem verlangt Greenpeace von Kanzler eine klare Absage für die Schiefergasförderung. "Schiefergas ist ein Hype, und wird von der Fossilen-Industrie gezielt eingesetzt um davon abzulenken, dass die Öl- und Gasvorräte geringer werden", so Egit. "Dabei ist die Förderung eine große Gefahr für die Umwelt. Wir müssen uns nicht von den Nebelgranaten der Industrie ablenken lassen, sondern in erneuerbaren Energien investieren."

Rückfragen & Kontakt:

Julia Kerschbaumsteiner, Atomsprecherin Greenpeace, Tel.: +43 (0)664 857 4596

Florian Schweitzer, Pressesprecher Greenpeace, Tel.: +43 (0)664 612 6718