Linz (OTS) - Seit dem Erscheinen des ersten AK-Frauenmonitors sind fünf Jahre vergangen. Wo gibt es Verbesserungen, wo geht wenig weiter? Wie hat sich die Krise auf die Situation der Frauen in Oberösterreich, Österreich und Europa ausgewirkt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der AK-Frauenmonitor 2013 - umfassend und aktuell

Die Situation der Arbeitnehmerinnen wird darin aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Bei einer Pressekonferenz am Montag, 27. Mai 2013, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer in Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 2, 1. Stock (über dem Kongresssaal), präsentieren wir die wichtigsten Daten und Fakten zu Themen wie Einkommen, Beschäftigung, Bildung, Gleichbehandlung, Gesundheit oder Wohnen. Als nützliches Nachschlagwerk liegt ein druckfrischer Frauenmonitor für Sie bereit.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin des AK-Frauenbüros, Dr.in Kordula Schmidt, zur Verfügung.

