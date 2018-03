FPÖ: Venier: Der Drückeberger Mitterlehner

Die wirklich relevanten Fragen werden unter den Tisch gekehrt

Wien (OTS) - "Wir wissen nun, dass seit Jahren immer mehr Drittstaatenangehörige Familienbeihilfe beziehen und dass die Kosten dafür zwischen 2006 und 2012 konstant von 163,1 Mio. Euro auf 222,5 Mio. Euro gestiegen sind. Wir wissen nun auch, dass die Zahl der Asylberechtigten, die Familienbeihilfe beziehen, kontinuierlich zunimmt. Aber die wirklich relevanten Fragen bleiben unbeantwortet", erklärt NAbg. GR Mathias Venier zur Beantwortung seiner jüngsten Anfrage zur Familienbeihilfe durch Minister Reinhold Mitterlehner.

Der FP-Mandatar bezeichnet den Minister deshalb als Drückeberger:

"Meine Fragen nach den Zusammenhängen zwischen der Entwicklung der Höhe der Familienbeihilfe und der Entwicklung der Fertilitätsrate jener Mütter, die zu Familien gehören, die Familienbeihilfe bezogen haben und zu den langfristigen Auswirkungen des Instruments Familienbeihilfe auf die demographische Entwicklung in Österreich blieben ebenso unbeantwortet wie jene zu Maßnahmen, die mittelfristig eine anteilsmäßige Verschiebung der Zahl der Neugeborenen hin zu Frauen aus bildungsnahen und einkommensstärkeren Bevölkerungsschichten und zu Einheimischen bewirken sollen. Doch genau diese Fragen sind diejenigen, die für die Zukunft unseres Volkes von größter Bedeutung sind."

Man sei also im Familienministerium entweder zu naiv, um sich mit zentralen Fragen auseinanderzusetzen oder das vorhandene Datenmaterial stelle der bisherigen Förderungspolitik ein zu schlechtes Zeugnis aus, so Venier: "In jedem Fall bleibt ein negativer Beigeschmack, wie hier gearbeitet wird. Vor allem auch wenn man bedenkt, welche Unsummen hier ausgegeben werden."

