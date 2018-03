Geklärter Mord- und Entführungsfall in Südtirol: Das Bundeskriminalamt ersucht um weitere Hinweise

Lichtbildaussendung im Rahmen der Strafprozessordnung nach Entführung und Erpressung eines tschechischen Staatsbürgers in Frankreich und dessen Ermordung in Italien

Wien (OTS) - Anfang März 2013 wurde dem tschechischen Immobilienhändler Petr V. (72) von einem "Robert Kelner" ein Immobiliengeschäft in Frankreich angeboten. Er flog daraufhin am 6. März nach Nizza. Die Täter haben ihn dort durch massive Schläge zur Auflösung seines Bankkontos in Deutschland und zur Geldüberweisung auf ein Bankkonto ihn Wien genötigt. In der Nacht von 7. auf 8. März 2013 wurde das Opfer dann auf der Rückfahrt nach Tschechien in einem Waldstück am Brenner - nahe der österreichischen Grenze - durch einen Schuss in den Hinterkopf exekutiert.

Durch die Ermittlungen der tschechischen Polizei wurde das Mobiltelefon des Ermordeten in Italien geortet. Gleichzeitig wurde das österreichische Bundeskriminalamt bezüglich der Erhebungen zu dem österreichischen Konto ersucht. Die Familie des mittlerweile schon ermordeten Opfers wurde durch die Täter weiter erpresst und Geld für seine Freilassung gefordert. Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien wurden die von der Familie auf das Bankkonto nach Wien überwiesenen 363.000 Euro sichergestellt. Die Beschuldigten versuchten daraufhin erfolglos, das Geld via E-Banking nach Mauritius umzuleiten. Aufgrund dieser Versuche und umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen in Österreich und Tschechien konnte schließlich der Aufenthaltsort der fünf Beschuldigten in Tschechien ermittelt werden. Der Kopf der Bande:

Michael S. (45) sowie die Komplizen Petr K. (37), Libor S. (41), Daniel D. (38) und Petr S. (38) wurden am 26. und 27. März 2013 in Tschechien festgenommen. Die Leiche des Ermordeten wurde am 2. April 2013 aufgefunden.

Mögliche weitere Tathandlungen

Bei den laufenden Vernehmungen gaben zwei der Beschuldigten weitere Entführungsfälle zu, ein weiterer Mordfall gilt als geklärt. Durch die tschechischen und österreichischen Ermittlungsbehörden wird davon ausgegangen, dass weitere acht bis zehn Entführungs- bzw. sogar Mordfälle vorliegen könnten. Überlebende Geschädigte (direkte Opfer oder Angehörige) könnten nach Bezahlung des "Lösegeldes" derart eingeschüchtert worden sein, sodass bis dato keine Anzeige erstattet wurde.

Da es sich bei den Tatverdächtigen um eine international agierende Tätergruppe handelt, deren Mitglieder sich regelmäßig im österreichischen Bundesgebiet aufhielten, über große Summen an Bargeld verfügten und aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes von weiteren ähnlich gelagerten Fällen ausgegangen werden kann, ist auch nicht auszuschließen, dass österreichische Staatsbürger Geschädigte dieser kriminellen Gruppierung sind.

Das Bundeskriminalamt ersucht daher um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Beantwortung folgender Fragen:

1) Wer kennt die auf den Lichtbildern abgebildeten Personen bzw. hatte Kontakt zu ihnen?

2) Wer wurde unter dem Aliasnamen "Robert Kelner" via E-Mail kontaktiert?

3) Wer kann Angaben zu ähnlichen gelagerten Fällen machen, die bis dato nicht bekannt sind?

Die Lichtbilder befinden sich auf der Homepage

http://www.bmi.gv.at/cms/BK/_news/start.aspx?id=6959323973342B6970753

83D&page=0&view=1

Zweckdienliche Hinweise bitte an den SPOC (Journaldienst) des Bundeskriminalamtes unter der Telefonnummer + 43 (0) 1/24836-85025. Einlangende Hinweise werden vertraulich behandelt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundeskriminalamt

Mario Hejl, BSc

Pressesprecher

Tel.: +43(0)664 614 37 44

mario.hejl @ bmi.gv.at

www.bundeskriminalamt.at