Leitl: Wirtschaft und Arbeit sind untrennbar miteinander verbunden

Wirtschaft ist Grundlage für Beschäftigung, Wachstum und soziale Sicherheit - Arbeit plakatieren ist nicht genug - Erneuern statt besteuern

Linz, 17. Mai 2013 (OTS) - "Einige unserer politischen Mitbewerber haben noch nie verstanden, dass Wirtschaft und Arbeit untrennbar miteinander verbunden sind. Eine starke Wirtschaft ist die Grundlage für neue Arbeitsplätze, gesundes Wachstum, soziale Sicherheit und den Wohlstand in Österreich", verdeutlicht der Präsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Christoph Leitl, in seiner Abschlussrede zur großen WB-Funktionärs- und Mitarbeiterkonferenz. "Arbeit plakatieren ist nicht genug! Der Wirtschaftsbund hat die notwendigen Konzepte, die wir brauchen, damit Österreich auch in Zukunft so gut da steht und aus dem derzeitigen Nullwachstum herauskommt. 'Erneuern statt besteuern' lautet unser Motto. Einige drehen das um - das ist der bequemere aber auch falsche Weg! Wer die heimischen Unternehmer durch zusätzliche Steuern schwächen will, gefährdet mutwillig zigtausende Arbeitsplätze, schadet dem Wirtschaftsstandort und damit uns allen", stellt Leitl klar. ****

"Spätestens seitdem die Gewerkschaft Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro fordert, ist klar, dass es die hart arbeitenden Menschen und Unternehmer sind, die diese 'Gerechtigkeit' teuer bezahlen müssten. Das hat mit 'Millionärssteuern' nichts mehr zu tun! Das ist eine Steuer, die den Mittelstand in Österreich massiv betrifft. Hat man uns bei der Einführung einer Solidarabgabe für Besserverdienende und einer Vermögenszuwachssteuer nicht versprochen, dass jetzt mit höheren Belastungen Schluss ist? Dass jetzt der Staat am Zug ist und mit weniger Bürokratie und mehr Effizienz seinen Beitrag leistet? Die Worte hörten wir wohl, jetzt will man uns den Glauben rauben. Jetzt braucht es ein Konjunkturimpulsprogramm: Investitionen ankurbeln, Kaufkraft stärken, Forschungsquote fördern", so Leitl, der abschließend die "Wirtschaftsbund-Perspektive 2018" formuliert: "Der Wirtschaftsbund kämpft für eine innovative Wirtschaft mit kreativen Mitarbeitern - für ein erfolgreiches Land voller Chancen, mit zufriedenen Menschen."

