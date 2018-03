Brunner: Schwere Umweltverbrechen müssen vor den Internationalen Strafgerichtshof

Ökozid als fünftes Verbrechen gegen den Frieden

Wien (OTS) - "Wir brauchen endlich strenge internationale Gesetze, damit schwere Umweltverbrechen strafbar werden", fordert Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen.

"Die derzeitigen Gesetze sind nicht ausreichend und führen dazu, dass Unternehmen mögliche Verwaltungsstrafen oder Bußgelder bewusst einkalkulieren, weil sie in keinem Verhältnis zum erwarteten Gewinn stehen. Deswegen sind zum Beispiel Ölfirmen bereit, ein enormes Risiko einzugehen. Geht etwas schief, so wie in Fukushima oder im Golf von Mexiko, dann zahlt das Unternehmen eine Geldstrafe, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ein gefährlicher Ablasshandel, der vollkommen falsche Anreize setzt", meint Brunner.

Wären schwere Umweltverbrechen (Ökozid) als völkerrechtlicher Straftatbestand anerkannt, könnten sie vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verfolgt werden und somit die Verursacher, häufig Unternehmensvorstände und politische Entscheidungsträger, nach dem Prinzip der Vorgesetztenverantwortlichkeit zur Verantwortung gezogen werden. Ebenso könnten Investoren die den Ökozid finanziert haben und andere Helfer belangt werden.

"Eine grenzüberschreitende Verfolgung von Umweltverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof hätte eine abschreckende Wirkung. Diese würde der Zerstörung von Ökosystemen und Umweltdumping aber auch der Durchführung von hochriskanten Industrie- und Energieprojekten entgegenwirken. Die Gefahr strafrechtlicher Konsequenzen für handelnde Personen wäre für viele sicherlich ein Grund, nicht in Hochrisiko-Projekte zu investieren. Dies würde auch zu mehr Fairness im internationalen Wettbewerb führen, da sich Unternehmen weltweit zumindest an minimale Umweltstandards halten müssten", erläutert Brunner.

Die Grünen haben im Parlament einen Antrag eingebracht, der die Bundesregierung auffordert, einen Änderungsvorschlag zur Anerkennung des Ökozids als Völkerrechtsverbrechen einzureichen. "Es reicht ein einziger Staat, der den ersten Schritt setzt und einen Vorschlag für ein Ökozidgesetz beim Internationalen Strafgerichtshof einbringt. Warum soll dieser Staat nicht Österreich sein", meint Brunner. "Mit unserem Antrag soll die kommende Bundesregierung vom Parlament einen klaren Auftrag erhalten: Österreich macht den ersten Schritt, um schwere Umweltverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Das wäre ein historischer Verdienst."

Der Grüne Antrag wurde im letzten Umweltausschuss am 07. Mai 2013 von den Regierungsparteien vertagt und wird im Juni erneut im Ausschuss diskutiert werden. Link zum Grünen Antrag:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_02270/index.shtml

