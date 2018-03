Beatrix Karl: "Notare sind wichtige Träger unserer Rechtsordnung"

Notariatskammer-Präsident Ludwig Bittner mit Ehrenzeichen der Republik ausgezeichnet

Wien (OTS) - Justizministerin Beatrix Karl verlieh heute Ludwig Bittner, dem Präsidenten der Österreichischen Notariatskammer, das Große Silberne Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich. Bei der Verleihung betonte die Bundesministerin auch die wichtige Rolle des Notariats für unseren Rechtsstaat.

"Notare sind wichtige Träger unserer Rechtsordnung und tragen wesentlich zur Rechtsicherheit in unserem Land bei. Die gute Zusammenarbeit zwischen der Notariatskammer und dem Justizministerium hat Tradition. Daher möchte ich mich für die erfolgreiche Kooperation und die Mitwirkung an Gesetzen bedanken", so Karl, die Bittner auch für die gute persönliche Zusammenarbeit dankte.

Bittner, der seit April 2010 an der Spitze des österreichischen Notariats steht, wurde aufgrund seines Engagements und für die Förderung des internationalen Austauschs mit Notaren aus Österreichs Nachbarländern und den westlichen Balkanstaaten ausgezeichnet.

