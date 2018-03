Grüne Wirtschaft: Demokratie-Paket für Wirtschaftskammer-Wahlen ausverhandelt

Programm zur Anhebung der Wahlbeteiligung und Verhinderung von Wahlbetrug

Wien (OTS) - "Endlich ein Ende der Wahlkarten-Schummeleien und keine Verletzungen des Datenschutzes mehr! Mit dem in dieser Woche erzielten Verhandlungserfolg sind wir einer echten Demokratie in der Wirtschaftskammer ein ordentliches Stück näher gekommen", zeigen sich Bundessprecher Volker Plass und Landessprecher Hans Arsenovic von der Grünen Wirtschaft erfreut. "Nur mit diesen Zugeständnissen des ÖVP-Wirtschaftsbundes war der Grünen Wirtschaft eine Zustimmung möglich, die vom Verfassungsgerichtshof verlangte Neuwahl in 14 Wiener Fachgruppen im heurigen Juni ausnahmsweise und einmalig in Form einer 'Friedenswahl' durchzuführen."

Zu den ausverhandelten Punkten:

1. Ab der kommenden Wirtschaftskammer-Wahl werden alle WählerInnen von der Kammer bereits vollständig ausgefüllte und kostenlos rücksendbare Anforderungsformulare für Wahlkarten erhalten. Dies ist ein wesentlicher Schritt zur Entbürokratisierung der Wahlabwicklung und zur Anhebung der bereits katastrophal niedrigen Wahlbeteiligung, die zuletzt nur mehr 29,4% betragen hat.

2. Die wahlwerbenden Gruppen garantieren, zukünftig weder Anforderungsformulare noch Wahlkarten bei den WählerInnen einzusammeln. Damit gehören die von Schwarz und Rot veranstalteten Wahlkarten-Schummeleien, die bei der Kammer-Wahl 2010 medial ordentlich Staub aufgewirbelt haben, endlich der Vergangenheit an.

3. Weiters werden alle Verletzungen des Datenschutzes, die bisher in der Wirtschaftskammer üblich waren, zukünftig unterlassen. Dies betrifft insbesondere die Weitergabe vertraulicher Datensätze über die Bestellung von Wahlkarten und/oder die bereits erfolgte Stimmabgabe während der Wahltage an die Fraktionen.

4. Da die Anhebung der Wahlbeteiligung, die Entbürokratisierung der Wahl und die Einhaltung des Datenschutzes auch im Interesse der anderen Landeskammern sein muss, soll diese "Wiener Vereinbarung" in den kommenden Monaten auch auf Bundesebene diskutiert werden, wobei sich die Wiener Kammerfraktionen gemeinsam für eine entsprechende Novellierung der WKO-Wahlordnung einsetzen werden.

Zum Hintergrund:

Nachdem der Verfassungsgerichtshof die Wahl von 14 Wiener Fachgruppen bei der letzten Wiener Wirtschaftskammer-Wahl wegen Formalmängel aufgehoben hatte, wurde seitens der anderen Kammerfraktionen der Wunsch an die Grüne Wirtschaft herangetragen, diese Neuwahl in Form einer "Friedenswahl" (laut § 99 Abs.5 WKG) durchzuführen. Dies ist dann möglich, wenn sich alle wahlwerbenden Gruppen auf einen einzigen, gemeinsamen Wahlvorschlag einigen, womit in der Folge jede weitere Wahlhandlung entfällt.

"Da die vom Verfassungsgerichtshof beanstandeten Mängel unserer Meinung nach nicht wirklich wahlentscheidend waren und eine echte Neuwahl einen hohen Aufwand verursacht und sehr viel Geld gekostet hätte, mussten wir im Sinne der Mitglieder der Wirtschaftskammer abwägen", erläutert Arsenovic. "Die langfristige Verbesserung der demokratischen Standards bei Wirtschaftskammerwahlen war nach einem Einlenken des ÖVP-Wirtschaftsbundes in letzter Minute für uns die klar bessere Option", meint Plass.

