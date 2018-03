Sichere Stromversorgung war nie in Gefahr

Oesterreichs Energie: Ereignisse vom Wochenende sind Beleg für funktionstüchtige Backup-Systeme

Wien (OTS) - Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung der E-Wirtschaft sieht die Ereignisse vom Wochenende als eindeutigen Beweis für die hohe Ausfallsicherheit der Stromversorgung in Österreich und das Funktionieren der von der Branche vorgesehenen Notfallmaßnahmen. "Die sichere Stromversorgung war nie in Gefahr, obwohl es zeitweise unübersichtliche Systemdaten gab", erklärte Reinhard Brehmer, Sprecher Netze von Oesterreichs Energie und Geschäftsführer Wien Energie Netz GmbH.

"Auch die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen funktionierte beispielhaft und nach Plan", ergänzte der Sprecher Netze. Für solche Fälle vorbereitete Reservemaßnahmen seien wie vorgesehen erfolgreich durchgeführt worden. Brehmer: "Die aufgetretenen Kommunikationsfehler wurden rasch isoliert und zeitgleich wurde erfolgreich an der Behebung der Ursachen gearbeitet." So sei es aufbauend auf den gesetzten Gegenmaßnahmen schon binnen kurzer Frist möglich gewesen, wieder auf den Normalbetrieb überzugehen. Hier habe sich in der Praxis gezeigt, dass die Mitarbeiter der Unternehmen entsprechend geschult sind und so rasch auf ein derartiges Ereignis reagieren können.

Genaue Untersuchung zur Klärung der Ursachen läuft

Die E-Wirtschaft nimmt das Ereignis, auch wenn es für die Stromkunden ohne Folgen blieb und eine ähnliche Auswirkung nicht mehr möglich ist, sehr ernst. Brehmer: "Unsere Experten werden der Ursache im Rahmen einer detaillierten Analyse in den nächsten Tagen auf den Grund gehen. Die Aufarbeitung des Ereignisses durch die Unternehmen ist somit längst im vollen Gange." Oesterreichs Energie verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung einer gesicherten Kommunikation für die smarten Stromnetze der Zukunft. Brehmer: "Nur so können Gefahren von außen weitgehend reduziert und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche optimal organisiert werden." Diese Zusammenarbeit der einzelnen Akteure der Stromerzeugung und der Stromnetze werde auch regelmäßig in Live-Tests geprobt.

Über Oesterreichs Energie

Oesterreichs Energie vertritt seit 1953 die gemeinsam erarbeiteten Brancheninteressen der E-Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Als erste Anlaufstelle in Energiefragen arbeiten wir eng mit politischen Institutionen, Behörden und Verbänden zusammen und informieren die Öffentlichkeit über Themen der Elektrizitätsbranche.

Die rund 140 Mitgliedsunternehmen erzeugen mit knapp 21.000 Mitarbeitern mehr als 90 Prozent des österreichischen Stroms und betreiben die Transport- und Verteilnetze Österreichs. Die Stromproduktion der Mitglieder von Oesterreichs Energie erreichte 2010 rund 60 Milliarden Kilowattstunden, davon 60 Prozent aus nachhaltiger Wasserkraft.

