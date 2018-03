IKG-Präsident Deutsch: "Der 8. Mai ist 2013 ein Tag der Freude im doppelten Sinn"

68 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist der Heldenplatz endlich "befreit"

Wien (OTS) - Erstmals wird heuer am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, dieser Tag offiziell gebührend begangen. Am Abend wird das "Fest der Freude" gefeiert, bei dem die Wiener Symphoniker ein Gratiskonzert geben und Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft anwesend sein werden. Bereits seit 7.00 Uhr früh wird mit einer Mahnwache bei der Krypta am Wiener Heldenplatz von der Republik an die Opfer des Faschismus gedacht. Das sogenannte "Totengedenken" der Burschenschafter hat nun am Heldenplatz keinen Platz mehr.

"Die jahrelangen Bemühungen verschiedener Organisationen, auch die der Israelitischen Kultusgemeinde, haben endlich gefruchtet. Wir feiern daher heute den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und die Befreiung des Heldenplatzes von Ewiggestrigen und Geschichtsrevisionisten", so Präsident Deutsch. Wachsender Antisemitismus in vielen Ländern Europas fordert aber eine konsequente Umsetzung dieses so wichtigen Bekenntnisses zu Demokratie und Antifaschismus auch in der Zukunft.

Oskar Deutsch

Präsident

