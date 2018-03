Einladung zum Presserundgang: LINA BO BARDI: TOGETHER

Wien (OTS) - "Lina Bo Bardi: Together" ist eine Film- bzw. Kunstinstallation, die das Werk der italienisch-brasilianischen Architektin feiert, die in Brasilien ein beeindruckendes Erbe hinterlassen hat.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftswerk von Noemí Blager, Madelon Vriesendorp und Tapio Snellman. Sie konzentriert sich darauf, wie Menschen Lina Bo Bardis Gebäude benutzen. Durch eine Art "Nachstellung" wird es dem Besucher der Ausstellung ermöglicht, ihre Gebäude direkt in deren urbanem Kontext zu erleben. Die Ausstellungsgestaltung stammt von "Assemble", einem Londoner Design-und Architekturkollektiv. Sie reflektiert Bo Bardis Vision von einer Architektur der sozialen Verantwortung. "Lina Bo Bardi: Together" wurde im Winter 2012 erstmals in der British Council Gallery in London gezeigt und macht sich nun auf eine Reise durch Europa - das Az W ist eine ihrer ersten Stationen.

Ausstellungseröffnung: Do, 16.05.2013, 19.00 Uhr

ZUR ERÖFFNUNG UND WÄHREND DES PRESSERUNDGANGS SPRECHEN:

Noemí Blager, Kuratorin der Ausstellung

Tapio Snellman, Filmemacher

Madelon Vriesendorp, Künstlerin

Lewis Jones, Assemble

Claudio Feltrin, Arper CEO



Kuratorin der Ausstellung: Noemí Blager

Ausstellungsgestaltung: Assemble

Ausstellungsgrafik: Studio Fernando Gutiérrez



Nähere Informationen: www.azw.at, www.linabobarditogether.com



Wir freuen uns, Sie beim Presserundgang am 16.05.2013, 18.00 Uhr im

Az W begrüßen zu dürfen.



Datum: 16.5.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Architekturzentrum Wien

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Viehhauser

Architekturzentrum Wien

Tel. 01 522 31 15 - 27

E-Mail: viehhauser @ azw.at