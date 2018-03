Neuer Vorsitzender der Katholischen Jugend - Andreas Kühweider

Wien (OTS) - Andreas Kühweider ist der neue ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich. Der Ruf als Motivator und als jemand der vordenkt, aber auch mitnimmt, eilt ihm voraus. In der Bundesstelle der Katholischen Jugend warten große Aufgaben auf den Neuen.

Andreas Kühweider wurde am Sonntag, den 28. April 2013, im Rahmen der jährlich stattfindenden Bundeskonferenz der Katholischen Jugend Österreich (KJÖ) zum neuen ehrenamtlichen Bundesvorsitzenden gewählt. Der 22-Jährige folgt damit dem scheidenden Bundesvorsitzenden Tobias Hirschmann nach. "Ich bedanke mich recht herzlich für das Vertrauen und möchte für meine Amtszeit Projekte verwirklichen in denen Kirche spürbar und lebendig erlebt wird. Ich möchte jungen Menschen die Möglichkeit bieten sich persönlich weiterzuentwickeln und will sie motivieren sich ganz im Sinne der Nächstenliebe für die Kirche zu engagieren", so der neue Bundesvorsitzende Andreas Kühweider.

Bild unter:

http://katholische-jugend.at/neuer-vorsitzender-andreas-kuehweider/

