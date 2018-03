ABBAS IN WIEN: EUROPÄISCHE POLITIKER UNTERSTÜTZEN ZERSTÖRUNG ISRAELS

Kein Rückkehrrecht für Palästinenser nach Israel!

Wien (OTS) - Wenn Herr Bundespräsident Heinz Fischer heute Palästinenserpräsident Mahmud Abbas umarmt, wird wieder von den israelischen Siedlungen als einzigem Hindernis für Friedensverhandlungen gesprochen. Kein Wort fällt über die unumstößliche Forderung aller Palästinenser auf ein Rückkehrrecht von 4 Millionen Palästinensern nach Israel. Und zahlreiche europäische Politiker unterstützen mit ihrem Schweigen diesen Plan der Palästinenser, Israel mit "friedlichen Mitteln" zu vernichten.

Auch in Österreich, wie in 12 anderen europäischen Ländern, fordern vor allem sozialdemokratische PolitikerInnen wie Abgeordnete Christine Muttonen die Kennzeichnung von Produkten aus jüdischen Siedlungen. Dies wird begründet mit der Notwendigkeit, (österreichische)Konsumenten ordnungsgemäß zu informieren. Als Vertreter der österreichischen Juden und der Juden Europas fordern wir, dass Warenexporte aus Palästina nach Österreich (und in diese weiteren 12 EU Länder), soferne sie über Israel stattfinden, entsprechend zu kennzeichnen sind. Zum Wohle der Konsumenten in Europa (Informationspflicht!) sind Etiketten anzubringen: "exportiert über Israel".

Voriges Jahr starben Frauen und Kinder in Burgas als Folge eines von der Hisbollah organisierten und finanzierten Terroranschlages. Diesbezügliche Beweise liegen nun vor. Holland, Frankreich und Deutschland fordern nun die Brandmarkung der Hisbollah als Terrororganisation durch die EU. Der österreichische Außenminister Spindelegger zaudert noch, möchte noch ein "gemeinsames europäisches Vorgehen abwarten". Er nimmt dabei eine sogenannte "neutrale Haltung" ein, die Spindelegger bei der Anerkennung Palästinas vor der UNO zuletzt abgelegt hatte. Wir fragen Herrn Außenminister: Wie viele Menschen in Europa müssen noch durch Anschläge der Hisbollah sterben, bevor Sie Ihre Haltung überdenken?

Der Europäisch Jüdische Kongress, der 1,5 Millionen Juden in Europa vertritt, kämpft derzeit gegen den zunehmenden Antisemitismus in Europa, der sich auch durch sogenannte Doppelstandards gegenüber Israel äußert.

Dr. Ariel Muzicant,

Vizepräsident des Europäisch Jüdischen Kongresses

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Ariel Muzicant,

Vizepräsident des Europäisch Jüdischen Kongresses,

Tel: 01 5355305