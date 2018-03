DER STANDARD - Kommentar: "Rote Doppelmoral" von Saskia Jungnikl

(Ausgabe vom 27.4.2013)

Wien (OTS) - Bei Martin Graf war Schluss mit lustig. Der Dritte Nationalratspräsident könne nicht mehr auf die Stimmen der SPÖ bauen, hieß es im Frühjahr vonseiten der Sozialdemokraten. Sie würden ihn weder erneut zum Nationalratspräsidenten noch zum Volksanwalt machen. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) betonte, wie wenig es ihr gefalle, dass Graf Mitglied einer Burschenschaft sei, und ließ diverse Abwahlmöglichkeiten prüfen.

Das Verhalten der Roten offenbart eine interessante Doppelmoral. Vergangenen Donnerstag wurde Peter Fichtenbauer (FPÖ) mit den Stimmen der SPÖ zum Volksanwalt gewählt. Fichtenbauer ist schlagender Burschenschafter, genau wie Graf. Er ist Mitglied des "Vereins zur Pflege des Grabes von Walter Nowotny", einem NSDAP-Mitglied und Major der deutschen Luftwaffe. Während die Roten also über Graf und dessen rechte Ansichten jammern, geben sie dem nächsten Burschenschafter ihre Stimme.

Losgelöst von der ideologischen Debatte, steht es einer Kanzlerpartei nicht gut zu Gesicht, so herumzueiern. Gegen Burschenschafter zu trommeln, jene aber gleichzeitig in hohe politische Ämter zu heben, ist scheinheilig. Wählt die Nationalratspräsidentin danach, wie weit rechts sie jemanden gefühlsmäßig sieht? Die Roten werten ihre Wahl von Graf mittlerweile als Fehler, daraus hätte sich auch lernen lassen. Dass sie nun erneut ähnlich wählen, schadet ihrer Glaubwürdigkeit.

