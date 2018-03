Stromnetze in Österreich: Situationsbericht und Ausblick in die Zukunft

Hintergrundgespräch von Oesterreichs Energie zeigt dringenden Handlungsbedarf

Wien (OTS) - Dringenden Handlungsbedarf zur Verstärkung, Verdichtung und für die Einführung smarter Technologien in den österreichischen Stromnetzen sehen Spitzenrepräsentanten der heimischen Stromnetzbetreiber. Nicht nur klassische Netzverstärkungen sondern auch der Einsatz neuer intelligenter Technologien sind erforderlich, um die hohen Leistungen und die stark variierenden Spannungspegel zu beherrschen und den sicheren Netzbetrieb mit der im europäischen Vergleich exzellenten Versorgungssicherheit und -qualität auch weiterhin gewährleisten zu können, erklärten Gerhard Christiner, Vorstandsdirektor von Austrian Power Grid AG, Franz Strempfl, Geschäftsführer der Stromnetz Steiermark GmbH und Reinhard Brehmer, Sprecher Netze von Oesterreichs Energie und Geschäftsführer WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH.

Die Energiewende ist ein Zukunftsprojekt von europäischer Bedeutung, welches in der Stromversorgung einen Systemumbau im großen Stil erfordert. "Das Wichtigste ist, dass dabei die Gesamtperspektive nicht verloren geht", so Christiner. "Durch den starken Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien überall in Europa kommt es zu einer Strukturänderung des Stromsystems mit einem regionalen und zeitlichen Auseinanderfallen von Stromeinspeisung und Stromnachfrage. Die Erzeugungsschwerpunkte der Erneuerbaren verlagern sich weg von den Verbrauchszentren und müssen folglich mit neuen und leistungsfähigen Netzen in das Stromversorgungssystem von morgen eingebunden werden." Die aktuellen Erfahrungen der APG zeigen, dass kritische Netzsituationen und der notwendige Einsatz von Notmaßnahmen zur Stabilisierung des Stromnetzes zunehmen. Christiner weiter: "2009 waren 1.800 Netzeingriffe nötig. Bis 2011 stieg diese Zahl bereits auf 2.500. Die Herausforderung für alle Beteiligten lautet, eine verbesserte Synchronisierung und Abstimmung aller dafür erforderlichen Maßnahmen zu erreichen." Mit dem Netzentwicklungsplan präsentiert die APG die für den Umbau des österreichischen Stromversorgungssystems erforderlichen Netzausbauprojekte als Grundlage für das Gelingen der Energiewende. 2,5 Milliarden Euro investiert der heimische Übertragungsnetzbetreiber bis 2022 in den Umbau und die Ertüchtigung seines Netzes.

Enorme Herausforderung für Verteilnetze

Auch die Verteilernetzbetreiber stehen vor dem Hintergrund des boomenden Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie europaweit vor großen Herausforderungen, erklärte Strempfl: "In den österreichischen Verteilnetzen steigen die Neuanschlüsse von Photovoltaikanlagen, Windparks und Kleinwasserkraftanlagen nach wie vor ungebremst an. Allein aus der im Ökostromgesetz festgeschriebenen Erhöhung der Photovoltaik-Leistung in Höhe von 1200 MW bis 2020 ist ein Finanzierungsbedarf von mehr als Euro 300 Mio. abzuleiten."

Der bereits durch den österreichischen Gesetzgeber verordnete Roll-out von Smart Metering stellt eine weitere Herausforderung dar, so Strempfl. Bis 2019 sind 95 Prozent aller Zählpunkte mit intelligenten Messgeräten auszustatten. Dies erfordere jedoch nicht nur den Austausch der Messeinrichtungen beim Kunden, sondern auch die Errichtung einer vollkommen neuen Infrastruktur zur sicheren Übertragung der Messwerte zu den Head-End-Systemen der Netzbetreiber um in weiterer Folge entsprechende Verbrauchsinformationen zeitnah für alle Kunden sowie die berechtigten Marktteilnehmer bereitstellen zu können. Österreichweit geht man dabei von einem Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro aus.

Smarte Netztechnologien gewinnen rasch an Bedeutung

Eine wichtige Rolle für die sichere Integration der steigenden Stromproduktion aus erneuerbaren Energien werden in den kommenden Jahren smarte Systeme übernehmen. Internationale Erfahrungen weisen schon heute den Weg in die smarte Zukunft, erklärte Brehmer. Der Sprecher Netze betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Informationssicherheit und Netzsicherheit: Smarte Systeme und Smart Grids im Rahmen der Stromversorgung benötigen eine klare Abgrenzung gegenüber den Telekomnetzen um die Sicherheit zu gewährleisten." Brehmer: "Nicht nur in Bezug auf den Datenschutz, sondern auch auf hinsichtlich der technischen Sicherheit einzelner Anlagen muss den Netzbetreibern die Möglichkeit eingeräumt werden, eigene, geschlossene, betriebliche Kommunikationsnetze aus sicherheits- und versorgungsrelevanten Gründen mit höchstmöglicher technischer Verfügbarkeit betreiben zu können, um unter anderem auch den besonderen Anforderungen an eine kritische Infrastruktur entsprechen zu können." Hierzu benötigten die Netzbetreiber die Zuweisung von geeigneten Frequenzen zur rein betrieblichen Nutzung. Smart Grids, so Brehmer, bedeuteten aber nicht nur Investitionen in zusätzliche Informationstechnologie, sondern auch in klassische Netzkomponenten:

"Smart allein wird nicht genügen, auch die steigenden Lastflüsse müssen bewältigt werden." In Zukunft gelte es vor allem auch sinnvolle Synergien zu finden.

Netze der Zukunft benötigen sichere Finanzierungsbasis

Der Aufbau der Netze der Zukunft benötigt Planungssicherheit und ein stabiles regulatorisches Umfeld, so die Experten. Brehmer: "Nur so werden Eigentümer und Investoren bereit sein, die erheblichen finanziellen Mittel bereit zu stellen." Plötzliche Änderungen im Regulierungssystem oder willkürliche, sprunghafte Anpassungen der Kostenbasen haben unweigerlich negative Auswirkungen auf das Investitionsverhalten der Netzbetreiber, ergänzte Strempfl: "Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf Versorgungssicherheit und -zuverlässigkeit, sondern behindert auch die nationalen Anstrengungen hin zu mehr erneuerbarer Energie im Stromnetz."

