Die Zeichen bei der HORTI VIENNA 2013 stehen auf Wachstum

Gartenbau-Fachmesse tagt wieder von 8. bis 10. Oktober in Wien

Stuttgart/Wien (OTS) - Nach einjähriger Pause ist Wien von 08. bis 10.10.2013 wieder Drehscheibe für den Gartenbau in Mittel- und Osteuropa. Denn an diesen Tagen dreht sich auf dem Messegelände in der österreichischen Bundeshauptstadt wieder alles um neue Technologien und Innovationen für diesen Sektor. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Monaten auf Hochtouren - 80% der Fläche in der neuen größeren Halle D mit direkter Anbindung zum Eingang sind bereits gebucht. Angemeldet für die Präsentation ihrer Produkte haben sich zahlreiche europäische Marktführer aus den Bereichen Gewächshausbau mit Produktions- und Verkaufsgewächshäusern sowie Gartencenter, Hersteller und Montagefirmen von Energieschirmen und Schattierungen sowie Erzeuger von Topfmaschinen, Substraten und Bewässerung, um nur einige Segmente zu nennen.

Maßgeblich erweitert wird auch das Angebot im "grünen" Bereich, wo sich für den diesjährigen Messetermin deutlich mehr Aussteller mit Jungpflanzen für Gemüse und den Zierpflanzenbau angemeldet haben. Ihr Angebot präsentieren werden heuer auch wieder Baumschulen aus Österreich. Als besondere Attraktion kann sich das Fachpublikum auf ein "Neuheiten"-Schaufenster freuen - veranstaltet von der H&K Messe und dem Österreichischen Agrarverlag - mit aktuellen neuen Sorten an Zierpflanzen und Gemüse.

Als gänzlich neuer Bereich wird die Floristik bei der Horti Vienna etabliert. Die Ausstellerfirmen planen hierzu floristische Demonstrationen für das Fachpublikum, um vor Ort ihr Geschick unter Beweis zu stellen und den Besuchern hautnah neue Trends zu präsentieren.

Ein umfangreiches und vielschichtiges Kongressprogramm an allen drei Messetagen ermöglicht den Wissenstransfer über Länder- und Fachgrenzen hinweg. Es befasst sich in diesem Jahr mit aktuellen Themen zur Bewässerungssteuerung, dem Bauen mit Grün und Glas, der Schnittblumenproduktion als Marktchance sowie technischen Themen zum Einsatz von Ventilatoren in Gewächshäusern und der LED-Pflanzenbelichtung. Aktuelle Ergebnisse des deutschen Projektes "Zukunftsinitiative Niedrigenergie-Gewächshaus" runden die Veranstaltung ab.

Partnerland ist 2013 die Slowakei

Als Partnerland der Horti Vienna fungiert heuer die Slowakei. So wird unter anderem Landwirtschaftsminister Lubomír Jahnátek nach Wien reisen und gemeinsam mit seinem österreichischen Amtskollegen Nikolaus Berlakovich die Messe eröffnen.

Zunehmend mehr osteuropäische Länder wie die Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen ergreifen die Möglichkeit, sich bei dieser Messe über technische Neuerungen und Entwicklungen zu informieren. Fachbesucher aus diesen Ländern werden daher direkt angesprochen und zur Horti Vienna eingeladen.

Wie schon bei der ersten Veranstaltung im Jahr 2011 sind als ideelle Träger der Bundesverband der Österreichischen Gärtner, der BundesGemüsebauVerband Österreich und die Landwirtschaftskammer Wien wieder mit im Boot. Weitere Informationen unter www.horti-vienna.at. (Schluss)

