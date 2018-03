Regierungsvorlage Forstgesetz: Umweltdachverband hat schwere Bedenken - NGO-Walddialog gefordert!

Keine Baulandwidmung von Kleinwaldflächen bei Waldteilung

Wien (OTS) - Keine problemlose Rodung von Biotopschutzstreifen und Windschutzanlagen

- Natura 2000-Verpflichtungen müssen auch im Forstgesetz umgesetzt werden

"Der Umweltdachverband hat schwere Bedenken bezüglich der aktuellen Regierungsvorlage zum Forstgesetz, welche heute im Ministerrat -gemeinsam mit einem umfangreichen Gesetzespaket zur Umsetzung der neuen Verwaltungsgerichtsbarkeitsregelungen - beschlossen wurde," so Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes. "Unter dem Deckmantel "Anpassung an die Verwaltungsgerichtshofnovelle" kann man nicht einfach durch die Hintertür essenzielle Forstgesetzänderungen ohne Beteiligung wesentlicher Stakeholder im Eilzugstempo durchdrücken", so Heilingbrunner.

Appell an Berlakovich: Walddialog zum Forstgesetz einberufen!

"Nach einer kurzen Begutachtungsfrist hat es keine ernstzunehmenden Verhandlungen mit den NGOs gegeben, deshalb lehnen wir im Moment diese Regierungsvorlage ab und appellieren an Umweltminister Niki Berlakovich, vor der parlamentarischen Behandlung zu einem NGO-Walddialog "Forstgesetznovelle" einzuladen, um unsere schwerwiegenden Bedenken auszuräumen", so Heilingbrunner, der folgende vier Hauptkritikpunkte nennt:

1. Siedlungsnaher Wald darf nicht Bauland werden

Die Novelle sieht vor, dass künftig eine vereinfachte Teilung von siedlungsnahen Waldgrundstücken möglich sein soll. Dadurch steigt die Gefahr, dass Waldflächen in Nachbarschaft zu Baulandparzellen im Ausmaß von 1000 m2 und mehr von der großen Waldparzelle abgeteilt und nebenliegenden Baulandparzellen zugeschlagen werden. Die Erhaltung eines funktionstüchtigen Waldbestandes im Siedlungsbereich inklusive Waldsaum liegt in hohem öffentlichen Interesse, da diese Flächen eine hohe Wohlfahrtsfunktion - Luftreinigung, Lärmreduktion - aufweisen. "Von der vorgelegten Regelung sollte daher dringend Abstand genommen werden", so Heilingbrunner.

2. Keine sanktionslose Rodung von Windschutzgürteln und Biotopwaldstreifen

Windschutzanlagen haben hohe Bedeutung im Schutz des Ackerbodens vor Winderosion und Austrocknung und bieten wichtigen Lebensraum sowie eine Brückenfunktion für viele Pflanzen- und Tierarten, insbesondere im waldarmen Osten Österreichs. Daher wurde und wird auch bei Infrastrukturvorhaben großer Wert auf den Erhalt und die Neugestaltung von Windschutzanlagen gelegt und diese Ökowertstreifen zu Recht auch aus Steuermitteln gefördert. "Bis dato mussten Fällungen solcher Anlagen in Abstimmung mit der Behörde durchgeführt werden - diese Regelung soll nun fallen, womit ein vermehrtes Fällen von Bäumen in Windschutzanlagen zu befürchten ist. Angesichts der wichtigen Wohlfahrts- und ökologischen Funktion von Windschutzanlagen stellen wir uns vehement gegen diese geplante Neuregelung", betont Heilingbrunner.

3. Aufforstungspflichten bei befristeter Rodung muss bleiben

"Bei befristeten Rodungsbewilligungen musste bisher der Waldeigentümer binnen drei Jahren wiederaufforsten; diese Frist soll nun unverständlicherweise auf bis zu 18 Jahre ausgeweitet werden. Ein weiteres Beispiel, mit dem die Forstbehörden eine Verwaltungsvereinfachung auf Kosten des Waldes erwirken wollen", so Heilingbrunner weiter.

4. Forstgesetz muss nun Natura 2000-tauglich werden

"Außerdem muss das Forstgesetz endlich an die Richtlinien 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) und 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) angepasst werden. Die Europäische Kommission fordert seit langem - bei sonstigem Vertragsverletzungsverfahren - die vollständige Umsetzung von Natura 2000, nicht nur in den Naturschutz-, Fischerei- und Jagdgesetzen der Bundesländer. Auf Bundesebene hat das Lebensministerium bereits vorbildhaft die Natura 2000-Bestimmungen im Wasserrechtsgesetz umgesetzt, nun muss auch das Forstgesetz endlich Natura 2000-tauglich werden. Die Forstbehörden sind in punkto Naturschutz ein blinder Fleck; sie müssen nun verpflichtet werden, die Vogelschutz- und FFH-Richtlinie inhaltlich umzusetzen. Dazu zählt insbesondere das Verschlechterungsverbot für Arten und Lebensräume, das im Forstgesetz noch immer nicht verankert ist", so Heilingbrunner abschließend.

