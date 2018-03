EVZ Österreich: FAQs zur e-card bei Reisen ins Ausland

Wo gilt sie? Was deckt sie ab? Was tun, wenn die EKVK nicht akzeptiert wird?

Wien (OTS/VKI) - Die Reisezeit naht und eine der wichtigsten Vorkehrungen, die man treffen sollte, ist die entsprechende Absicherung im Krankheitsfall. Die Rückseite der e-card mit der Bezeichnung "Europäische Krankenversicherungskarte" (EKVK) ersetzt den Auslandskrankenschein. In welchen Fällen sie ausreichenden Schutz bietet, darüber informiert Mag. Georg Mentschl vom Europäischen Verbraucherzentrum Österreich (EVZ) in den nachfolgenden FAQs und unter www.europakonsument.at.

Wo gilt die e-card bzw. die EKVK?

Sie gilt auf Urlaubsreisen in EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten (daher z.B. auch in Norwegen oder Island) und in der Schweiz. Bei Reisen nach Bosnien-Herzegowina, Kroatien (bis 30.06.2013), Mazedonien, Montenegro, Serbien und in die Türkei gibt es Abkommen und man muss sich beim Dienstgeber oder beim Krankenversicherungsträger einen Auslandsbetreuungsschein besorgen, der vor Ort gegen einen gültigen Behandlungsschein eingetauscht werden kann. Ab 01.07.2013 ist Kroatien Vollmitglied der EU und daher gilt ab diesem Zeitpunkt die Versicherungskarte wie in allen anderen EU-Ländern.

Was deckt die Europäische Krankenversicherungskarte ab?

Die EKVK ist keine Fullservice-Versicherung. Sie deckt nur medizinisch notwendige Behandlungen ab. Bergekosten oder Rücktransporte vom Urlaubsort in die Heimat sind nicht gedeckt. Die EKVK kann, so wie in Österreich die e-card, für Behandlungen in öffentlichen Spitälern und bei Vertragsärzten der Krankenversicherungsträger genutzt werden.

Was tun, wenn die EKVK nicht akzeptiert wird?

Vor allem in den Urlaubsdestinationen am Mittelmeer befinden sich öffentliche Spitäler oft im Landesinneren. Urlauber landen daher häufig bei privaten Ärzten, Hotelärzten oder Kliniken, die keine Vertragspartner sind und die EKVK daher nicht akzeptieren. In diesem Fall bezahlt man - analog zum Besuch eines Wahlarztes oder eines Privatspitals in Österreich - vorerst selbst und reicht nach der Heimkehr die Rechnung beim Krankenversicherungsträger ein. Berechnet wird auf Basis der österreichischen Tarife. Daher kann es vorkommen, dass die Kosten - je nach Land - nicht vollständig abgedeckt werden. Hier kann zusätzlich eine private Reiseversicherung sinnvoll sein.

Wie sichere ich mich bei Reisen außerhalb des EKVK-Raums ab?

Hier müssen Arzt- und Spitalskosten zunächst ebenfalls selbst bezahlt werden. In Österreich werden die Kosten für eine vergleichbare Behandlung dann ersetzt. Der Ersatz kann auch hier - je nach Reiseland - deutlich unter den tatsächlichen Ausgaben liegen. In diesem Fall ist eine private Auslandsreisekrankenversicherung dringend zu empfehlen.

Bei Problemen im Urlaub im EU-Ausland gibt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) unter www.europakonsument.at sowie unter der Hotline 0810 810 225 Hilfestellung.

