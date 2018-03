Regner bei Notarentagung: Steuerschlupflöcher EU-weit schließen

Vizepräsidentin des EU-Parlaments-Rechtsausschusses spricht bei Notarentagung in Salzburg über neue Wege für das EU-Gesellschaftsrecht

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments, spricht heute, Freitag, beim Europäischen Notarentag in Salzburg über neue Wege für das EU-Gesellschaftsrecht. "Ziel von uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es, die Steuerschlupflöcher in Europa zu schließen. In Zypern kommt beispielsweise auf weniger als vier Einwohner eine Kapitalgesellschaft, weil die Gründung von Holdings dort sehr einfach ist. Ich will die Sitzverlegung von Gesellschaften im Binnenmarkt gerechter gestalten", sagt Regner. ****

Auf einer Linie mit den Notarinnen und Notaren ist die SPÖ-Europaabgeordnete bei der Frage der Untrennbarkeit von Verwaltungs- und Registersitz. Regner: "Der Umgehung von steuerrechtlichen Bestimmungen wird bei Trennung von Register- und Verwaltungssitz Tür und Tor eröffnet. Briefkastenfirmen und Scheingesellschaften können leichter entstehen." Sie fordert daher eine 14. Richtlinie, um die Sitzverlegung von Gesellschaften im EU-Binnenmarkt ordentlich zu regeln. "Dort, wo eine Gesellschaft ihren Sitz hat, sollen auch tatsächlich Tätigkeiten entfaltet werden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angestellt sein und die Vorschriften zur Arbeitnehmermitbestimmung des Sitzstaates eingehalten werden", so Regner bei der Notariatstagung in Salzburg. (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493