Offizieller Arbeitsbesuch des Königs von Lesotho am 24. April 2013 in Österreich

AVISO AN DIE REDAKTIONEN

Wien (OTS) - Der König von Lesotho wird in Begleitung der Königin von Lesotho am 24. April 2013 einen offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich absolvieren und sich darüber hinaus auch am 25. April in Österreich aufhalten. Auf dem Programm stehen folgende medienöffentliche Termine:

Mittwoch, 24. April 2013

11.15 Uhr

Eintreffen des Königs und der Königin von Lesotho im Inneren Burghof; Begrüßung durch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Frau Margit Fischer; Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT vom gekennzeichneten Presseareal aus

anschl.

gemeinsamer FOTOTERMIN in der Präsidentschaftskanzlei (Maria Theresien-Zimmer; Aufgang vom Inneren Burghof in die Präsidentschaftskanzlei über die "Adlerstiege")

11.35 Uhr

Gespräch des Königs von Lesotho mit Bundespräsident Fischer (Arbeitszimmer des Bundespräsidenten)

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT zu Beginn

12.40 Uhr

PRESSEGESPRÄCH des Königs von Lesotho und von Bundespräsident Fischer in englischer Sprache (Maria Theresien-Zimmer)

15.00 Uhr

Gespräch des Königs von Lesotho mit Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer im Parlament

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT bei der Begrüßung auf der Rampe sowie zu Beginn des Gesprächs im Empfangssalon (Einlass für Presse über das Besucherzentrum)

Donnerstag, 25. April 2013

09.00 Uhr

Besuch des Königs von Lesotho in der Wirtschaftskammer Österreich

Begrüßung durch den Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Christoph Leitl in der Eingangshalle

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

09.30 Uhr

Eröffnung des Forums "Lesotho - Unlocking Potential for Investment in the Kingdom in the Sky" mit Begrüßung durch WKÖ-Präsidenten Leitl und einer Rede des Königs von Lesotho (12. Stock, Sky Lounge; Reden in englischer Sprache)

PRESSETEILNAHME möglich

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu den Presseterminen im Rahmen des Besuchsprogramms herzlich eingeladen. Wir ersuchen, bei den einzelnen Programmpunkten spätestens 15 Minuten vor dem Eintreffen der Gäste anwesend zu sein, und am jeweiligen Eingang einen gültigen Presseausweis oder ein Akkreditiv eines Medienunternehmens vorzuweisen.

