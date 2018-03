Termin Aviso: Studienbereichsleiterin der FH Kärnten stellt Buch vor

Feldkirchen (OTS) - "Partizipation und Soziale Arbeit" lautet der Titel des neuesten Buches von Bringfriede Scheu, Leiterin des Studienbereichs Gesundheit und Soziales an der FH Kärnten, und Otger Autrata, Leiter des Forschungsinstitutes "RISS" und Privatdozent an der Universität Osnabrück. Am 3. Mai findet am Standort Feldkirchen der FH Kärnten die Buchpräsentation statt.

Partizipation, die Teilhabe, ist zu einem allgegenwärtigen Stichwort in der Sozialen Arbeit geworden. Dabei wurde allerdings Partizipation zu einer Leerformel: Was genau eigentlich gemeint wird, wenn davon gesprochen oder geschrieben wird, ist kaum mehr erkennbar. Die Autoren Bringfriede Scheu und Otger Autrata leiten in ihrer Sozialwissenschaftlichen Studie ein grundlegendes Verständnis von Partizipation her und erläutern es.

~ Buchpräsentation Programm: Grußworte Prof. Dr. Gerald Knapp, Universität Klagenfurt Rektor Dr. Hubert Stotter, Diakonie de la Tour Akad. Rat Wolf-D. Kohlberg, Universität Osnabrück FH-Prof. Dr. Dietmar Brodel, Rektor der FH Kärnten Buchpräsentation Larissa Gischa, cand. lab. soc. Silke Watzenig, cand. lab. soc. Wolfgang Schmölzer, cand. lab. soc. Gelebte Partizipation - in der Jugendarbeit: Maga. Susanne Baumgartner und Jugendliche, Verein Kraftwerk - in der Behindertenarbeit: Mag.a Corina Strohmeier und WerkstattsprecherInnen aus der Meierei der Diakonie de la Tour - in der Familie: Lena Kotz, cand. phil. Datum: 3.5.2013, um 16:00 Uhr Ort: FH Kärnten, Standort Feldkirchen Hauptplatz 12, 9560 Feldkirchen in Kärnten ~

