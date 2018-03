Trauern um LH a.D. und NÖAAB-Ehrenobmann Siegfried Ludwig

Sobotka: Sein Wirken prägt unser Land für Generationen

St. Pölten (OTS/nab) - "Wir in NÖ trauern um LH a.D. Siegfried Ludwig, der im 88. Lebensjahr im Kreis seiner Familie verstorben ist. Sein Wirken wird unser Land noch für Generationen prägen. Siegfried Ludwig war als NÖAAB-Obmann Vordenker und Vorarbeiter für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und als Landeshauptmann Architekt des modernen Niederösterreichs. In all seinen politischen Funktionen, aber auch für seine Familie und sein Umfeld war er immer ein Vorbild. Wir im NÖAAB sprechen seiner Frau und seiner Familie unser tief empfundenes Mitgefühl aus", so NÖAAB-Obmann LH-Stv. Wolfgang Sobotka zum Ableben des "großen Niederösterreichers" Landeshauptmann a.D. Siegfried Ludwig.

